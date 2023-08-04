В Україні доступно до купівлі понад 12 тис. квартир в об'єктах, що будуються через ФФБ - FIMA

Понад 12 тисяч квартир у 92 об'єктах, що будуються в Україні шляхом залучення коштів через Фонди фінансування будівництва (ФФБ), доступні до купівлі, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA).

Наразі триває будівництво 92 об'єктів із 12 940 доступними квартирами. Зокрема, у споруджуваних ЖК столиці та області 11 683 вільних квартир, 467 квартир у Львові та Львівській області, 143 у Полтаві.

"Доки великі девелопери вичікують, держава взяла ініціативу у свої руки. "єОселя" не лише підтримає тих забудовників, хто реально будує, а й, і це головне, допоможе вирішити проблему з житлом для багатьох і багатьох сімей", - прокоментувала гендиректорка FIMA Вікторія Волковська.

Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року.

На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці. З моменту її запуску 2022 року банки-партнери вже видали понад 3,1 млрд грн кредитів більш ніж 2,2 тис. учасникам, зокрема 6 в об'єктах, які будують.

З 1 серпня подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, ВПО та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

Квартиру за програмою під 7% можна обрати в будинку не старше трьох років (для 3% іпотеки було до 10 років) або який будує забудовник, акредитований банком-партнером.

Наразі акредитовано низку об'єктів, що будуються, але під "єОселя" 3% оформлено лише шість пільгових іпотек.

На вторинному ринку доступно менше ніж 2 тис. квартир у будинках не старше трьох років, що задовольняють критерії розширеної програми "єОселя". Тому експерти очікують, що "єОселя" 7% покаже більшу частку іпотек у проєктах, що будуються.

Як повідомлялося, у програмі "єОселя" беруть участь шість банків-партнерів: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank та Укрексімбанк. Подати заявку на участь у програмі можна в мобільному застосунку "Дія".

Наприкінці 2022 року уряд докапіталізував "Укрфінжитло" на 30 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої держпозики. За словами віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко, такого фінансування достатньо, щоб 2023 року видати 12-15 тис. іпотечних кредитів.

Створена в травні 2020 року Асоціація з управління фінансами та інвестицій (FIMA) об'єднує 32 фінкомпанії - управителі ФФБ. Найбільша частина (41%) розташована в столиці, у Харкові 13%, Вінниці 8%, Хмельницькому 5%. Найактивніше зараз добудовують і закладають нові об'єкти у Львові та області, де рівень продажу досяг 20-30% від довоєнного.