Економіка

15:54 01.08.2023

Держподаткова служба роз'яснила податкові зміни з 1 серпня

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Держподаткова служба роз'яснила податкові зміни з 1 серпня

Державна податкова служба нагадує про набуття чинності з 1 серпня закону №3219-IX, згідно з яким відновлено правила оподаткування, права та обов'язки для контролювального органу та платників податків, зокрема, скасовано 2% єдиний податок, а платників податків автоматично повернуто на систему, на якій вони перебували до обрання 2%.

Як зазначено в повідомленні податкового відомства на його сайті, платникам ПДВ автоматично відновлено їхню реєстрацію, передбачено також спрощений перехід на сплату єдиного податку в разі подання заяви до 1 вересня без переривання періоду перебування на спрощеній системі.

Держподатслужба додала, що внесено також зміни до закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг". Зокрема, підприємці звільняються від відповідальності за його порушення в період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, окрім продажу підакцизних товарів, купівлі/продажу іноземної валюти та роботи у сфері азартних ігор.

Крім того, змінено розміри штрафних санкцій за порушення використання касових апаратів на період із 1 серпня 2023 року до 31 липня 2025 року, але не пізніше, ніж до дати припинення або скасування воєнного стану. Зокрема, за перше порушення фізосіб-підприємців каратимуть 25% вартості проданих із порушенням товарів (робіт, послуг), а за кожне наступне - 50% їхньої вартості.

Держподатслужба окремо зазначила, що з 1 серпня 2023 року поновлюється норма, згідно з якою використання касового апарата в режимі офлайн без отриманого в контролювальному органі діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером контролювального органу, забороняється.

Також відомство нагадало банкам, іншим фінансовим установам, небанківським постачальникам платіжних послуг, емітентам електронних грошей, що з 1 серпня відновлено перебіг строків із надіслання до органів контролю повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків. Тепер необхідно до 1 вересня надіслати до контролювальних органів повідомлення про відкриття/закриття в період з 24.02.2022 до 01.08.2023 рахунків/електронних гаманців платникам податків.

"З 01.08.2023 відновлено відповідальність за здійснення видаткових операцій за рахунком/електронним гаманцем платника податків до отримання повідомлення контролювального органу про взяття рахунків/електронних гаманців на облік", - додала також Держподатслужба.

 

Теги: #оподаткування #податок #держподаткова_служба

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