Економіка

14:10 01.08.2023

Стартував прийом заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

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Стартував прийом заявок у "Дії" на компенсацію за зруйноване житло

Приймання заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло стартувало в "Дії" 1 серпня, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Відсьогодні власники житла, що було знищено, зможуть подати заявку на отримання компенсації для придбання нової квартири або будинку. Зробити це можна через застосунок "Дія", - ідеться в пресрелізі.

Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, що було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню та розміщене на неокупованій території й не в зоні активних бойових дій. Крім того, у реєстрі має бути зареєстровано інформаційне повідомлення про знищене майно, подане його власником.

Заявки розглядатимуть комісії, раніше створені при органах місцевого самоврядування для опрацювання заявок "єВідновлення", зазначається в повідомленні.

На цьому етапі компенсації виплачуватимуть у вигляді електронних житлових сертифікатів на придбання житла. Мінвідновлення також розробляє механізм виплати коштів для будівництва нових приватних будинків на земельній ділянці одержувача компенсації.

Раніше в травні стартувала програма державної допомоги "єВідновлення", що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни.

Зі старту програми 10 травня українці вже подали понад 31 тис. заявок для отримання грошової допомоги на дрібний ремонт пошкодженого житла. При органах місцевого самоврядування створено 520 комісій, які розглядають заявки, обстежують пошкоджене житло та ухвалюють рішення про призначення допомоги, яку можна спрямувати на ремонт.

Як повідомлялося з посиланням на дані KSE Institute, за рік війни в Україні пошкоджено або зруйновано близько 153,8 тис. житлових будинків, із них 136 тис. приватних будинків, 17,5 тис. - багатоквартирних.

Теги: #житло #дія #мінвідновлення #євідновлення

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