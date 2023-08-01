Економіка

11:17 01.08.2023

Укрексімбанк пов'язує повернення послуги інкасо з відновленням авіасполучення

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Укрексімбанк пов'язує повернення послуги інкасо з відновленням авіасполучення

Державний Укрексімбанк розглядає можливість повернення до послуги приймання валюти на інкасо за умови відновлення авіасполучення, повідомила пресслужба банку.

"Відновлення банком можливостей із вивезення на інкасо зношених банкнот за кордон банкам-кореспондентам залежатиме насамперед від відновлення авіасполучення", - повідомляється у відповіді банку на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

У фінустанові, яка з 25 липня призупинила приймання готівкової валюти на інкасо, зазначили, що це рішення викликане відсутністю попиту, високою собівартістю, а також труднощами в логістиці.

Водночас у банку додали, що в разі відновлення послуги інкасо Укрексімбанк планує вивчити можливості розширення надання її на всю мережу банку або її частину.

Станом на 14 липня сім банків із 65, що працюють на ринку, надавали послугу з приймання зношеної іноземної валюти на інкасо, серед них Райффайзен із комісією 10% від суми, ПУМБ - 12%, Укрексімбанк - 20%, МТБ Банк - 50%, Акордбанк, Перший інвестиційний банк і Кредобанк (щонайменше 350 грн) - 15% від суми, повідомляло видання "Мінфін" із посиланням на НБУ.

Теги: #валюта #укрексімбанк

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