Економіка

17:27 28.07.2023

Країни Перської затоки закликають відновити "зернову ініціативу"

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Країни Перської затоки закликають відновити "зернову ініціативу"

Країни Перської затоки виступають за якнайшвидше продовження Чорноморської зернової ініціативи, заявив генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем Мухаммед аль-Будайві під час зустрічі з послом України в Саудівській Аравії Анатолієм Петренком.

"Чорноморська зернова ініціатива - вирішення гуманітарних проблем і гарантування продовольчої безпеки для багатьох країн", - процитувало його видання Asharq Al-Awsat.

Джасем Мухаммед аль-Будайві наголосив, що всі учасники ради підтримують мирні зусилля щодо врегулювання розв'язаної Росією війни.

Генеральний секретар також наголосив, що позиція ради щодо війни в Україні ґрунтується на принципах міжнародного права і статуту ООН, збереженні міжнародного порядку на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності держав тощо.

Теги: #перська_затока #зернова_ініціатива

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