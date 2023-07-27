Голова НБУ про операційний дизайн: Не треба змінювати те, що демонструє ефективність

Національний банк України (НБУ) задоволений результатами свого нинішнього операційного дизайну і не має наміру найближчим часом його змінювати, заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Щодо операційного дизайну і депозитних сертифікатів: не потрібно змінювати зараз те, що демонструє свою ефективність... стійкість нашої монетарної політики в напрямі, який ми для себе чітко визначили, необхідної зміни структури ресурсної бази в бік строкових заощаджень", - зазначив він на пресконференції в четвер.

За словами голови НБУ, результативність і відгук ринку на монетарні рішення, вища ефективність трансмісії, ніж була до війни, дають змогу регулятору розпочати, зокрема, цикл зниження облікової ставки.

"Звісно, маємо поспостерігати, зрозуміти, як відчують нашу політику (зниження облікової ставки з 25% до 22% - ІФ-У) учасники та агенти ринку", - додав він.

"Щодо ОВДП - тут одна пропозиція: усе працює. Рівень роловера, якого нам вдалося досягти (...) за півріччя, дав змогу майже 90% покрити роловера в річному вимірі", - зазначив Пишний щодо політики бенчмарк-ОВДП і можливості подальшого їх використання у формуванні обов'язкових резервів.

За його словами, для стовідсоткового роловера за ОВДП за весь 2023 рік Мінфіну залишилося залучити 41 млрд грн.

Пишний особливо зазначив, що зацікавленість нерезидентів у купівлі ОВДП після зміни Нацбанком умов репатріації відсотків - лише через три місяці володіння паперами - зросла в 4,5 раза.