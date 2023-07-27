Економіка

11:52 27.07.2023

Антикорупційний комітет Ради підтримав до розгляду в першому читанні законопроєкт про відновлення декларування

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Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики підтримав до розгляду в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні, повідомив перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики підтримав новий законопроєкт про відновлення декларування до першого читання. Без приховування житла, яким користувалися під час війни, без приховування декларацій, всі вони будуть публічними. Окрім приватної інформації про декларанта і тих, хто є в її/його декларації, без інших дірок, але з тим, що військові не декларуються, доки виконують військовий обов'язок", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці в четвер за результатами засідання комітету.

Як повідомлялося, 27 липня народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №9534 про внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану. Серед авторів законопроєкту - голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, Сергій Власенко ("Батьківщина"), Ярослав Железняк ("Голос").

Теги: #комітет #декларування #законопроєкт

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