У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників

Народні депутати пропонують Верховній Раді відновити електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

Відповідний законопроєкт №9534 про внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану зареєстровано у Верховній Раді 26 липня.

Серед авторів законопроєкту - голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи Сергій Власенко ("Батьківщина"), Ярослав Железняк ("Голос").