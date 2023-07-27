Економіка

10:30 27.07.2023

У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників

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У Раді зареєстровано законопроєкт про відновлення декларування для чиновників

Народні депутати пропонують Верховній Раді відновити електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.

Відповідний законопроєкт №9534 про внесення змін до деяких законів щодо визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану зареєстровано у Верховній Раді 26 липня.

Серед авторів законопроєкту - голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, нардепи Сергій Власенко ("Батьківщина"), Ярослав Железняк ("Голос").

Теги: #декларування #законопроєкт

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