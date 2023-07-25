Українські металобрухтовики знайшли новий шлях реекспорту металобрухту через ЄС - ЗМІ

Підприємства із операцій з брухтом чорних металів України продовжують нарощувати вивезення стратегічної для металургів країни сировини, знаходячи нові шляхи уникати сплати високого мита в EUR180/тонна, реекспортуючи металобрухт через країни ЄС.

Згідно з публікацією бізнес-порталу UAPROM.info, у першій половині 2023 року вивезення стратегічної сировини збільшилося в рази. При цьому поставки де-юре здійснюються лише до країн ЄС. Однак вигоду від цього європейські металурги не отримують, а держбюджет України зазнає збитків на сотні мільйонів гривень, адже практично всі маршрути експорту українського металобрухту через європейські країни є обхідними шляхами для реекспорту до Туреччини або до Індії територіями Болгарії та Польщі.

При цьому констатується, що змінилася географічна структура українського експорту металобрухту. Якщо до широкомасштабної агресії РФ експортери металобрухту відвантажували сировину головним чином до Туреччини і Придністров'я, то зараз це просто неможливо через блокування морпортів і політичні міркування. Поставки до проросійського анклаву небезпечні не так з іміджевого погляду для металобрухту, як через це вони можуть потрапити "під приціл" українських спецслужб.

Фактично залишився один експортний напрямок - країни ЄС, куди і було де-юре відвантажено 100% українського металобрухту за I півріччя. При цьому, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2022 року, експорт українського металобрухту до ЄС підскочив у 21 раз. Якщо до початку війни поставки в ЄС обчислювалися лише сотнями тонн, зараз це десятки тисяч. І основна причина такої тенденції полягає в тому, що завдяки "сліпоті" українських митників експортерам металобрухту стало набагато простіше отримувати сертифікат EUR.1, завдяки якому вивізне мито скорочується зі 180 євро/т до лише 3 євро/т, констатує видання.

І додається, що український металобрухт практично не надходить на металургійні заводи ЄС, а реекспортується за межі блоку.

"Можна лише на пальцях однієї руки перерахувати такі прямі поставки в першому півріччі, які, за попередніми оцінками Держмитниці, становили від 5% до 10% загального українського експорту металобрухту. Наприклад, Угорщина і Словаччина, в яких є метзаводи, за шість місяців отримали близько 1,5 тис. тонн української сировини. Ще одна велика поставка з дунайських портів відбулася в травні на адресу грецького підприємства обсягом до 5 тис. тонн. І на цьому все!", - наголошує бізнес-портал.

І уточнює, що в інших напрямках - Польща, Литва, Болгарія - не кінцеві споживачі сировини, а переважно трейдери в морських портах. Примітно, що в першому півріччі практично 90% українського експорту металобрухту (до 80 тис. тонн) було спрямовано на склади польських торговців. Якась частка від цього обсягу потрапила і на польські метзаводи, але, згідно з митною статистикою Польщі, країна значно збільшила експорт металобрухту до Туреччини та Індії в контейнерах. Аналогічна ситуація з Литвою, де весь український металобрухт "споживає" морський порт міста Клайпеда.

До кінця півріччя експортери металобрухту освоїли новий експортний напрямок - Болгарія, якій щонайменше 2 роки не потрібен був український металобрухт. У травні цим маршрутом пішла тестова партія об'ємом 250 тонн, а вже в червні показник підскочив у 10 разів, до 2,5 тис. тонн.

"Таким чином, український експорт металобрухту в ЄС хоч і суттєво зріс в обсягах за останні пів року, але не приніс вигоди для європейської металургійної галузі, яка отримала "жалюгідні крихти". А держбюджет України втратив від скорочення мита понад 16 млн євро, або майже 600 млн грн, які були б украй незайвими для країни, що воює. Залишається сподіватися, що ці кошти будуть колись реінвестовані в українську металобрухтову підгалузь, створення нових потужностей і робочих місць або модернізацію наявних, а не осядуть на офшорних рахунках умовного металобрухтового батальйону "Монако", - резюмує UAPROM.info.

Як повідомлялося, згідно зі статистикою Державної митної служби (ДМС), українські підприємства в січні-червні поточного року наростили експорт брухту чорних металів у 3,2 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 92,048 тис. тонн. При цьому в березні-червні зафіксовано зростання вивезення металобрухту: якщо в січні було експортовано близько 8,28 тис. тонн брухту, лютому - 16,5 тис. тонн, то в березні - 15,45 тис. тонн, у квітні - близько 16,19 тис. тонн, травні - 21,003 тис. тонн, червні - 14,6 тис. тонн.

Експорт металобрухту в січні-червні-2023 здійснювався до Польщі (87,08%), Греції (6,34%) і Болгарії (4%).

Раніше президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков у своїй колонці на сайті "Інтерфакс-Україна" констатував: металобрухт вивозять через Євросоюз, де діє пільгове експортне мито в розмірі EUR3 за тонну, і вже звідти сировину перенаправляють до реальних клієнтів. Експортувати сировину одразу до клієнтів коштувало б EUR180 експортних мит - і на цьому український бюджет уже втратив 350 млн грн.

За його словами, такими експортними схемами вже зацікавилися в Державному бюро розслідувань.

Глава "Укрметалургпрому" закликав тимчасово заборонити експорт брухту чорних металів для забезпечення метпідприємств стратегічно важливою сировиною в умовах війни.

"Якщо металобрухт залишатиметься в країні - понад 500 тис. осіб матимуть роботу, а країна матиме мільйони валютних надходжень від експорту сталі. Водночас виграють і військові, адже металурги багато допомагають бійцям, закуповуючи для них техніку та автомобілі, і навіть випускаючи бронежилети. Від експорту металобрухту не виграє ніхто. Тому зараз влада має діяти на випередження і тимчасово заборонити експорт, доки ситуація не стабілізується і не перестане загрожувати національній економічній безпеці", - вважає Каленков.

Він уточнив, що тонна металобрухту, перероблена на сталь, дає в бюджет удесятеро більше, ніж експортне мито до ЄС, - близько $300 за тонну.

https://uaprom.info/article/8289-bolgarskij-perec-ukrayinski-bruhtari-vidnajshli-novij-shlyah-reeksportu-metalobruhtu-cherez-yes.html?fbclid=IwAR2RowbezTo7Nrz4IbjzAHZyaBIOIOeEnST2cBH6mXknrdX7VMwbt8q9tz8