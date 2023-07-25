Економіка

15:26 25.07.2023

Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки

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Зеленський підписав закон про електронні акцизні марки

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку із запровадженням електронного стеження за обігом алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах" (№8287) підписав у вівторок, 24 липня, президент України Володимир Зеленський.

Згідно з документом, паперові акцизні марки будуть замінені електронними з січня 2026 року. Тоді ж почне діяти і система "еАкциз".

За словами віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, реалізація норм цього закону надасть змогу скоротити обіг тіньових ринків тютюну й алкоголю в країні.

"Україна втрачає близько 30 млрд грн на рік через тіньовий ринок. Щоб це змінити, створено проєкт "еАкциз". Це один із найбільших антикорупційних законів у сфері контролю за обігом тютюну та алкоголю. Він передбачає створення цифрової системи, що надасть змогу відстежувати товари та розвивати прозорий ринок алкогольних і тютюнових товарів. Він також замінить паперові акцизні марки електронними", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Міністр додав, що "еАкциз" надасть змогу не лише контролювати обіг алкогольної та тютюнової продукції, але також обмежить канали збуту незаконної продукції, на 15% збільшить надходження до держбюджету від сплати акцизного податку.

Як зазначив Федоров, електронну акцизну марку неможливо підробити. Процедура її оформлення, на відміну від процедури з паперовою маркою, проста в оформленні. Кожен зможе перевірити продукцію, відсканувавши спеціальний DataMatrix-код через додаток "Дія".

Проєкт "еАкциз" реалізується за експертної та технічної підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах/TAPAS" у тісній співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Міністерством фінансів, Податковою службою та Верховною Радою.

Парламент України проголосував за законопроєкт №8287 у цілому 29 червня 2023 року.

 

Теги: #закон #акциз #еакциз

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