Економіка

17:28 24.07.2023

Наглядову раду націоналізованого Сенс Банку очолив ексглава представництва ЄБРР в Україні Аджунер

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Наглядову раду націоналізованого Сенс Банку очолив ексглава представництва ЄБРР в Україні Аджунер

Новим головою наглядової ради Сенс Банку (Київ, раніше - Альфа-Банк) після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів став ексголова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, який кілька років тому очолював наглядову раду "Укрзалізниці".

Згідно з інформацією на сайті банку, ще двома незалежними членами наглядової ради Сенс Банку стали екскеруючий партнер PwC Legal Україна Андрій Пронченко, який є директором з юридичних питань (CLO) DNA Payments Group, і Ростислав Дюк - голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, заступниця якого, Інна Тютюн, увійшла до правління банку.

Представниками держави в наглядовій раді фінустанови стали начальник відділу Мінфіну Андрій Свистун, який з травня до листопада 2022 року входив до наглядової ради державного Укргазбанку, і секретар робочої групи з питання санкцій проти Росії Владислав Власюк, який має великий досвід роботи в Мін'юсті.

Аджунер також був членом наглядової ради "Укренерго" і певний час очолював наглядову раду державного Ощадбанку, проте Нацбанк не погодив його на цій посаді через конфлікт інтересів (членства в наглядових радах інших держкомпаній - клієнтів банку).

Як повідомлялося, після націоналізації було сформовано також нове правління Сенс Банку. Його головою став Дмитро Кузьмін, який близько півроку очолював банк з іноземним капіталом Універсал Банк до продажу його наприкінці 2016 року групі "ТАС" Сергія Тігіпка. До цього він працював у Райффайзен Банку Аваль, а ще раніше - у Сітібанку, де, зокрема, понад 10 років був головним бухгалтером. Після 2020 року був незалежним членом наглядової ради AS PrivatBank.

Сенс Банк за розміром активів (близько 3,4% від активів усієї банківської системи) посідає 11-те місце серед 65 банків України. Його націоналізували в останні кілька днів за спеціально ухваленим законом як системно важливий банк із мажоритарними акціонерами з Альфа-Груп, які потрапили під санкції.

Теги: #наглядова_рада #сенс_банк

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