Економіка

12:12 24.07.2023

"Метінвест" у першому півріччі сплатив понад 6,3 млрд грн податків до бюджету України

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"Метінвест" у першому півріччі сплатив понад 6,3 млрд грн податків до бюджету України

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у січні-червні поточного року з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні понад 6,3 млрд грн податків і зборів.

Згідно з пресрелізом компанії в понеділок, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення в Україну, "Метінвест" Ріната Ахметова залишається опорою економіки країни.

При цьому уточнено, що, зокрема, за січень-червень цього року українські підприємства "Метінвесту" заплатили понад 1,5 млрд грн єдиного соціального внеску, майже 1,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб і понад 1 млрд грн податку на прибуток.

Крім цього, значними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів України стали плата за користування надрами - 872 млн грн, плата за землю - 589 млн грн та екологічний податок - 302 млн грн, зазначено у пресрелізі.

У другому кварталі 2023 року група перерахувала до українського бюджету понад 3,8 млрд грн, що на 51% більше за показник I кварталу цього року. Зокрема, за квітень-червень порівняно із січнем-березнем 2023 року підприємства "Метінвесту" збільшили виплату єдиного соціального внеску на 12%, до 813 млн грн, податку на доходи фізичних осіб - на 26%, до 819 млн грн, податку на прибуток - на 45%, до 643 млн грн.

За квітень-червень-2023 плата за користування надрами зросла вчетверо, до 698 млн грн, плата за землю - на 4%, до 301 млн грн, екологічний податок - на 23%, до 167 млн грн.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що з початком великої війни група відмовилася від податкових пільг, на які має право за законодавством, і сплачує податки в повному обсязі.

"Ми розуміємо, що наша стійкість і витривалість додає державі можливостей тримати удар на економічному, оборонному та соціальному напрямках. Ми продовжимо бути точкою опори для країни, армії та українців. Будемо допомагати, скільки буде потрібно - і до перемоги, і після неї", - наголосив топменеджер, якого цитує пресслужба.

Також нагадується, що з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у I кварталі 2023 року "Метінвест" заплатив понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні, а у 2022 році - 20,5 млрд грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест

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