Економіка

14:24 21.07.2023

Кабмін прийняв пропозицію НБУ про націоналізацію Сенс Банку

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Кабмін прийняв пропозицію НБУ про націоналізацію Сенс Банку

Уряд України в п'ятницю ухвалив рішення про участь держави у виведенні з ринку системно важливого АТ "Сенс Банк" для забезпечення стабільності фінансової системи країни і захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

"Націоналізація Сенс Банку не вплине на виконання банком своїх зобов'язань перед вкладниками та клієнтами", - зазначається в релізі.

Згідно з ним, постанову ухвалено на підставі пропозиції Національного банку та у зв'язку із застосуванням санкцій до основних власників Сенс Банку.

Уточнено, що органом управління акціями визначено Мінфін, а процедуру націоналізації банку, зокрема призначення нового керівництва, буде забезпечено в найкоротші терміни.

"Після завершення воєнного стану Мінфін здійснить залучення інвесторів до продажу Сенс Банку", - йдеться в релізі.

Сенс Банк за розміром загальних активів на початок червня посідав 11 місце (96,64 млрд грн, або 3,4% від загального обсягу на ринку) серед 65 банків в Україні.

НБУ розпочав процедуру його націоналізації ввечері 20 липня. Передбачається, що держава буде повноправним власником банку протягом вихідних, щоб із понеділка, 24 липня, він знову працював без жодних обмежень.

Теги: #націоналізація #сенс_банк

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