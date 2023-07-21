Економіка

12:26 21.07.2023

McDonald's відкрив перший заклад біля автотраси в Україні

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McDonald's відкрив перший заклад біля автотраси в Україні

Мережа McDonald's 21 липня відкрила перший заклад біля автотраси М-06 "Київ-Чоп" у Житомирській області за 127 км від Києва, повідомила пресслужба компанії.

"Заклади на трасах є частиною стратегії розвитку в Україні та давньою практикою у світі. У цьому випадку ми використовуємо розташування поруч із уже наявним елементом інфраструктури, а саме АЗС WOG, щоб зупинка була максимально зручною та ефективною за часом", - повідомила генеральна директорка McDonald's в Україні, Чехії та Словаччині Юлія Бадрітдінова, слова якої наведені у пресрелізі.

Запуск закладу біля автотраси в Житомирській області було заплановано ще до повномасштабного вторгнення, зазначається в повідомленні.

Новий McDonald's став одним із найбільших в Україні: його площа становить понад 500 кв. м, має 133 місця в залі та 116 на терасі. Біля ресторану розташована парковка для великих автобусів.

Заклад працюватиме з 7:30 до 22:00 з дотриманням розширених правил безпеки, впроваджених компанією. Ресторани зачиняються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

Відкриття нового об'єкта McDonald's в Україні - важливий сигнал для бізнесу, вважає віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"McDonald's Ukraine є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, які створюють сучасну та доступну інфраструктуру. Тепер це стосується не лише великих міст. Відкриття нового об'єкту на трасі М-06 "Київ-Чоп" - важливий сигнал для бізнесу: відновлення та розвиток можливі навіть попри війну", - цитує його пресслужба компанії.

Розвитком мережі займається ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд.". Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 21 липня в мережі компанії в Україні працює понад 90 ресторанів.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #mcdonalds #житомирська_область #автотраса

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