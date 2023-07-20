Економіка

19:35 20.07.2023

Сенс Банк під час націоналізації продовжить обслуговувати фізосіб, перерва в обслуговуванні юросіб триватиме до другої половини дня 21 липня

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Сенс Банк під час націоналізації продовжить обслуговувати фізосіб, перерва в обслуговуванні юросіб триватиме до другої половини дня 21 липня

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) обіцяє мінімальні обмеження для клієнтів Сенс Банку в період його націоналізації до ранку понеділка, 24 липня: у цей період не видаватимуть кредитів, а юрособи не зможуть скористатися послугами банку до другої половини дня 21 липня, повідомила директор ФГВФО Світлана Рекрут.

"У понеділок банк працюватиме у звичайному режимі, але з новим власником (державою)", - сказала вона на брифінгу в Нацбанку в четвер.

Рекрут уточнила, що вже ухвалено рішення про введення тимчасової адміністрації в банк, яка розпочне роботу 21 липня з 9:00, уповноваженою особою є начальниця управління раннього реагування Фонду Вікторія Степанець.

"Обмежень на кошти фізичних осіб не буде. Тобто всі фізичні особи зможуть користуватися своїми наявними коштами і тими, що є на картках, у межах лімітів, встановлених банком або Національним банком. Також не буде обмежень щодо зняття готівки в банкоматах, звісно, в межах ліміту, встановленого НБУ. І не буде обмежень у фізичних осіб щодо використання овердрафтів", - зазначила голова ФГВФО.

За її словами, кошти юридичних осіб тимчасово заблоковані, оскільки заблокована система електронних платежів (СЕП), тому що це - вимога чинного законодавства.

"Ми зараз працюємо на прийом платежів від юридичних осіб, а вихідні платежі ходитимуть завтра з другої половини дня. Тобто юридичні особи зможуть спокійно відправляти свої кошти завтра з другої половини дня", - уточнила Рекрут.

"Важлива інформація, що не будуть у ці кілька днів діяти всі договори з кредитування. Тобто юридичні особи, які вже мають чинні договори та кредитні лінії, вони не діятимуть на період здійснення тимчасової адміністрації. В усьому іншому банк працюватиме у звичайному режимі", - наголосила голова ФГВФО.

Вона додала, що відділення банків працюватимуть у звичайному режимі, працюватиме застосунок. "Тому вкладники та клієнти банку повинні мінімально відчути незручності, зумовлені цим", - вважає Рекрут.

Вона зазначила, що після взяття фондом банку під контроль наступним кроком є отримання рішення Кабінету Міністрів щодо участі в ньому держави, а саме купівлі банку за 1 грн у ФГВФО, а потім призначення керівників банку за поданням Міністерства фінансів та за погодженням з НБУ.

"І останній крок - це передання банку Міністерству фінансів. Усі ці заходи ми плануємо здійснити протягом вихідних", - підсумувала Рекрут.

Як повідомлялося, ухвалений минулої осені закон, який допускав націоналізацію Альфа-Банку, не спрацював, оскільки банк зберігає фінансову стійкість. Тому наприкінці травня було ухвалено новий закон, який дозволяє таку націоналізацію через накладення санкцій на його акціонерів. Кінцеві вже ексбенефіціари банку Михайло Фрідман - 32,8632%, Пьотр Авен - 12,4018% і Андрій Косогов - 40,9614% були під санкціями і раніше, а прямих акціонерів банку ABH Holdings SA і ABH Ukraine Limited внесли до санкційного списку тільки в липні.

Зі свого боку ABH Holdings заявляв, що досяг домовленості про продаж за $1 пакета розміром 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору, і вважає збереження банку в приватній власності найкращим варіантом, а в разі націоналізації погрожував Україні судом.

Сенс Банк за розміром загальних активів (96,64 млрд грн) на 1 червня 2023 року посідав 11-те місце серед 65 діючих українських банків. Його чистий прибуток за п'ять місяців цього року сягнув 1,4 млрд грн. Обсяг вкладів фізосіб і ФОП на середину цього року, які покриваються держгарантією, за словами Рекрут, становить близько 44,5 млрд грн.

Теги: #націоналізація #сенс_банк

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