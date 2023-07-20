НБУ розпочав процес націоналізації Сенс Банку (раніше - Альфа-Банк)

Національний банк України ухвалив рішення про виведення з ринку АТ "Сенс Банк" (раніше - Альфа-Банк) і звернувся до уряду з пропозицією про його націоналізацію, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Правління Національного банку... ухвалило рішення вивести з ринку системно важливий банк "Сенс Банк" і звернулося з пропозицією до Кабінету Міністрів щодо участі держави в цій процедурі", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

Пишний додав, що рішення уряду про націоналізацію очікується у п'ятницю, і виключив можливість того, що уряд відмовиться прийняти пропозицію НБУ.

За словами директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб Світлани Рекрут, з ранку п'ятниці в банку розпочне роботу тимчасова адміністрація, а вже в понеділок банк працюватиме як державний.

Як повідомляється на сайті НБУ, за інформацією "Сенс Банку", власниками прямої істотної участі в Банку є ABH Ukraine Limited (Кіпр) та ABH Holdings S.A. (Люксембург), власниками опосередкованої істотної участі – громадянин Росії та Ізраїлю Михайло Фрідман, громадянин Росії та Латвії Пьотр Авен, громадянин Росії Андрій Косогов. Зазначені фізичні особи є остаточними ключовими учасниками в структурі власності банку.

НБУ з посиланням на звіт незалежного аудитора ТОВ "РСМ Україна" за 2022 рік зазначає, що зв'язок власників опосередкованої істотної участі в АТ "Сенс Банк" Фрідмана та Авена з РФ, їхня підтримка дій та політики, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, завдає значного репутаційного ризику та має негативний вплив на діяльність банку. Аудитор також звертає увагу на висновки управлінського персоналу банку щодо наявності суттєвої невизначеності, яка може поставити під значний сумнів спроможність банку продовжувати свою діяльність на безперервній основі та динаміку окремих показників його діяльності, а також погіршення платіжної дисципліни позичальників банку, що вплинуло на його регулятивний капітал, який за період з 1 березня 2022 року до 1 липня 2023 року зменшився на 50%, водночас в інших системно важливих банків він загалом збільшився на 29%.

НБУ зазначає, що до Фрідмана й Авена було застосовано санкції в Європейському Союзі, Великій Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів.

Указами президента України від 19 жовтня 2022 року введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України, згідно з якими до Фрідмана, Авена та Косогова застосовано персональні санкції, зокрема у формі блокування активів. До ABH Ukraine Limited та ABH Holdings S.A. також застосовано санкції, що передбачають блокування активів згідно з указом президента України від 5 липня 2023 року.

НБУ також зазначає, що передання 14 березня 2022 року часток Германа Хана та Олексія Кузмічова, в результаті якого опосередкованим власником банку в розмірі 40,9614% став Косогов, було здійснене без узгодження з Нацбанком та з порушенням вимог законодавства України.

Крім того, 2023 року НБУ отримав повідомлення про наміри ABH Holdings S.A. передати контроль над АТ "Сенс Банк" на користь Karswell Limited (Кіпр). Ця угода в разі її реалізації суперечила б санкціям РНБО.

"Ураховуючи застосовані санкції, власники прямої та опосередкованої участі в АТ "Сенс Банк" із загальною часткою 100% капіталу банку позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб. Визнання Національним банком їхньої ділової репутації небездоганною та заборона використання ними права голосу за належними частками в капіталі Банку є наслідком їхніх власних дій/бездіяльності", - наголошується в повідомленні.

У ньому також уточнюється, що АТ "Сенс Банк" визначено системно важливим банком згідно з рішенням правління НБУ від 8 березня 2023 року, а також критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період відповідно до наказу НБУ від 17 квітня 2023 року.

За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня 2023 року сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (зокрема підприємців) становить 44,323 млрд грн.