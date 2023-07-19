Економіка

19:38 19.07.2023

Уряд запрошує бізнес до розробки до кінця жовтня чотирирічного плану відновлення

1 хв читати
Уряд запрошує бізнес до розробки до кінця жовтня чотирирічного плану відновлення

План відновлення і розвитку України на найближчі чотири роки, підтриманий фінансуванням Євросоюзу на EUR50 млрд, планують розробити в тісному партнерстві з бізнесом до кінця жовтня цього року, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) в Києві в середу.

"Приватний капітал буде основою для відновлення і розвитку України. Тому ми разом із вітчизняним бізнесом маємо розробити План України в рамках Ukraine Facility, який дасть змогу отримати від ЄС 50 млрд євро фінансування для розвитку економіки протягом наступних чотирьох років", - сказала вона.

Перша віцепрем'єрка закликала представників бізнесу долучатися до робочих груп із напрацювання цього документу та надавати свої пропозиції щодо визначення пріоритетних секторів розвитку та програм для їхнього стимулювання, які дадуть змогу максимально швидко відновити країну.

За словами Свириденко, серед пріоритетних секторів оборонний, аграрний, енергетика, зелена металургія, важливий акцент - на розвитку переробної галузі та виготовленні продукції з високою часткою доданої вартості.

Заступник міністра Олексій Соболєв, який координує цей напрям, повідомив, що днями Мінекономіки зробить публічне оголошення, і з наступного тижня почнуть формуватися робочі групи, щоб конструктивно обговорити, які сектори і який обсяг інвестицій зможуть прийняти.

Теги: #україна #план #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:35 19.07.2023
Шмигаль обговорив з ірландським колегою участь бізнесу у відновлення України

Шмигаль обговорив з ірландським колегою участь бізнесу у відновлення України

11:58 19.07.2023
Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

Іспанія відправить в Україну 4 танки Leopard, нову партію озброєння і боєприпасів - ЗМІ

03:38 19.07.2023
Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі

Екс-керівнику комунального підприємства оголосили про підозру за збитки на реконструкцію Поштової площі

02:42 19.07.2023
Глава МЗС Фінляндії відреагувала на вихід РФ із "зернової угоди"

Глава МЗС Фінляндії відреагувала на вихід РФ із "зернової угоди"

01:17 19.07.2023
Окупанти обстріляли Покровський район, 5 поранених, серед них двоє дітей

Окупанти обстріляли Покровський район, 5 поранених, серед них двоє дітей

23:33 18.07.2023
Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

Жоден компонент із вільного світу не повинен бути використаний у російській зброї

23:32 18.07.2023
Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

Росія намагається спровокувати політичні та міграційні кризи

23:24 18.07.2023
Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

Резніков: "Рамштайн-14" продемонстрував непохитну підтримку України

23:22 18.07.2023
Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

Раді пропонують заощадити на одній річній стипендії для молодих вчених та перевести понад 161 тис. грн на ЗСУ

23:19 18.07.2023
Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

Голод для Путіна – зброя, як і енергоресурси: Порошенко закликав ООН покарати лідера РФ за "зерновий шантаж"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Кернел" підтверджує значні пошкодження активів у порту "Чорноморськ"

Польща не має наміру знімати ембарго на постачання сільгосппродукції з України - прем'єр

Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня - Свириденко

Знищено 60 тис. тонн зерна внаслідок ворожих атак 18-19 липня - міністр агрополітики

Кулеба: Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, кожен кілограм оплачено життями наших воїнів

ОСТАННЄ

"Кернел" підтверджує значні пошкодження активів у порту "Чорноморськ"

Польща не має наміру знімати ембарго на постачання сільгосппродукції з України - прем'єр

Україна може застосувати дзеркальні заходи на продовження ЄС обмежень агроекспорту після 15 вересня - Свириденко

Знищено 60 тис. тонн зерна внаслідок ворожих атак 18-19 липня - міністр агрополітики

"Укренерго" фіксує зменшення споживання е/е ввечері та зміщення його піку на денні години

Виробництво пива в Україні за 6 міс. зросло на 112,5% порівняно з минулим роком

Україна і Світовий банк підписали дві угоди на $240 млн гранту для підвищення надійності енергосистеми

"НоваПей Кредит" здійснить два випуски облігацій на 200 млн грн

Кулеба: Кожен звільнений кілометр означає додаткове українське зерно, кожен кілограм оплачено життями наших воїнів

Уряд удосконалить порядок проведення електронних аукціонів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА