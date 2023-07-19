Уряд запрошує бізнес до розробки до кінця жовтня чотирирічного плану відновлення

План відновлення і розвитку України на найближчі чотири роки, підтриманий фінансуванням Євросоюзу на EUR50 млрд, планують розробити в тісному партнерстві з бізнесом до кінця жовтня цього року, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) в Києві в середу.

"Приватний капітал буде основою для відновлення і розвитку України. Тому ми разом із вітчизняним бізнесом маємо розробити План України в рамках Ukraine Facility, який дасть змогу отримати від ЄС 50 млрд євро фінансування для розвитку економіки протягом наступних чотирьох років", - сказала вона.

Перша віцепрем'єрка закликала представників бізнесу долучатися до робочих груп із напрацювання цього документу та надавати свої пропозиції щодо визначення пріоритетних секторів розвитку та програм для їхнього стимулювання, які дадуть змогу максимально швидко відновити країну.

За словами Свириденко, серед пріоритетних секторів оборонний, аграрний, енергетика, зелена металургія, важливий акцент - на розвитку переробної галузі та виготовленні продукції з високою часткою доданої вартості.

Заступник міністра Олексій Соболєв, який координує цей напрям, повідомив, що днями Мінекономіки зробить публічне оголошення, і з наступного тижня почнуть формуватися робочі групи, щоб конструктивно обговорити, які сектори і який обсяг інвестицій зможуть прийняти.