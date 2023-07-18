"Запоріжсталь" за перегляд рішення податківців про відмову в поверненні ПДВ на 350 млн грн через підсанкційних акціонерів

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" наполягає на необхідності перегляду рішення Державної податкової служби (ДПС) про відмову в поверненні підприємству податку на додану вартість (ПДВ) на суму понад 350 млн грн.

Згідно з пресрелізом компанії, наприкінці червня Східне міжрегіональне управління ДПС із роботи з великими платниками податків відмовило ПАТ "Запоріжсталь" у відшкодуванні ПДВ за березень-квітень 2023 року на суму понад 350 млн грн.

У компанії зазначають, що це рішення порушує законодавчі норми, закріплені в Податковому кодексі України та підзаконних актах, які гарантують українському бізнесу право на відшкодування ПДВ.

При цьому наголошується, що "Запоріжсталь" є одним з найбільших в Україні виробників чавуну і прокату, гарячекатаного і холоднокатаного листа, гнутих профілів. Комбінат постачає продукцію більш ніж до 50 країн світу, забезпечуючи валютні надходження в економіку України. Незважаючи на всі труднощі, спричинені повномасштабним вторгненням Росії, "Запоріжсталь" залишається однією з опор сил оборони України та Запорізького регіону. Загальна сума коштів на оборону держави, виділених комбінатом з 24 лютого 2022 року, становить щонайменше 302 млн грн.

Також нагадується, що комбінат має право на звільнення від сплати деяких податків за 2022 рік, але на сьогоднішній день, незважаючи на війну, не скористався податковими пільгами. Сума податкових відрахувань, які в пільговий період додатково сплатила "Запоріжсталь" на користь бюджету України та запорізької громади, перевищує 350 млн грн. Комбінат продовжує сплачувати податки в повному обсязі.

І уточнено, що ДПС у своєму рішенні посилається на указ президента України, згідно з яким уведено у дію рішення РНБО про застосування санкцій до частини акціонерів "Запоріжсталі".

"Вважаємо за необхідне роз'яснити, що серед посадових осіб органів управління "Запоріжсталь" відсутні представники акціонерів, на яких накладено санкції. Запроваджені санкції стосуються особисто фізичних та юридичних осіб-акціонерів і ніяк не впливають на стабільну роботу підприємства. Серед підсанкційних осіб відсутнє підприємство "Запоріжсталь", а наявність підсанкційних акціонерів не робить "Запоріжсталь" санкційною особою. Накладені санкції мають персональний характер і запроваджують обмеження проти підсанкційних осіб і не впливають на діяльність "Запоріжсталі", її дочірніх компаній", - наголошується в заяві підприємства.

Також наголошується, що накладення санкцій на частину акціонерів "Запоріжсталі" не призводить до блокування діяльності комбінату. Підприємство не здійснює господарської діяльності з акціонерами, на яких було накладено санкції: з цими контрагентами не укладено жодних договорів, не ведуть переговори щодо укладення таких договорів, не підтримують ділових відносин, не здійснюють жодних виплат на їхню користь.

"Відмова українському виробнику, яким є "Запоріжсталь", у гарантованому законом відшкодуванні ПДВ - це удар по забезпеченню соціальних та оборонних функцій комбінату. Це рішення обмежує можливість своєчасних розрахунків із постачальниками сировини та обладнання у воєнний час. Як наслідок, це може призвести до невиконання підприємством виробничих замовлень, обмеження надходження валютного виторгу до української економіки і поставить під сумнів обсяги допомоги комбінату Силам оборони України", - наголосив генеральний директор "Запоріжсталі" Роман Слободянюк, якого цитує пресслужба.

З огляду на зазначене, "Запоріжсталь" наполягає на необхідності перегляду рішення ДПС щодо відмови у відшкодуванні ПДВ, яке фактично призводить до штучного вилучення обігових коштів підприємства і не відповідає чинному законодавству.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату - високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих і низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".