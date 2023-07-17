Бізнес уперше з початку війни оптимістично оцінює свій економрозвиток на рік уперед

Бізнес уперше з початку повномасштабної війни очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців: індекс ділових очікувань (ІДО) зріс у другому кварталі до 104,5% з 91,2% у першому кварталі, повідомив Національний банк України (НБУ).

"На тлі відновлення енергосистеми, поступового пожвавлення внутрішнього попиту та зміцнення курсу гривні респонденти очікують зростання обсягів виробництва товарів і послуг, а також позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Одночасно покращилися інфляційні та курсові очікування", - зазначив НБУ в пресрелізі в понеділок.

Він уточнив, що поліпшення оцінок відбулося у підприємств усіх видів економічної діяльності (ВЕД), а також за всіма складовими індексу.

Зокрема, бізнес прогнозує стрімке зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в найближчий рік: баланс відповідей становив 17,3% проти "мінус" 16,7% у першому кварталі. Зростання очікують підприємства всіх напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників і більшості областей.

Тривало поліпшення інфляційних очікувань: у другому кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 15,7% порівняно з 20,7% у попередньому кварталі. Згідно з опитуванням, 46,6% опитаних підприємств вважають, що інфляція, яка за підсумками червня знизилася до 12,8%, у наступні 12 місяців не перевищить 15,3%. На думку 88,4% респондентів, найбільш значущим проінфляційним фактором залишаються воєнні дії.

Крім того, зазначив Нацбанк, дещо послабився вплив "курсового фактора" і "витрат на виробництво". Нове середнє значення обмінного курсу, якого респонденти очікують через 12 місяців, становить 40,43 грн/$1 проти 42,18 грн/$1 кварталом раніше. Ба більше, частка респондентів, які очікують збереження обмінного курсу гривні в найближчий рік до 40,00 грн/$1, зросла з 19,7% до 44,3%.

Водночас оцінка респондентами власного поточного фінансово-економічного стану хоча й покращилася, але наразі ще залишається негативною: баланс відповідей становив "мінус" 11,1% порівняно з "мінус" 16,9% у першому кварталі. Про погіршення ситуації заявили будівельні підприємства, про відсутність поліпшень - підприємства енергетики та водопостачання, про незначне поліпшення - видобувної промисловості.

Проте вперше за п'ять кварталів позитивними стали очікування підприємств щодо динаміки їхнього фінансово-економічного стану: баланс відповідей став позитивним - 9,6% проти "мінус" 2,5% у першому кварталі. Поліпшення очікують підприємства всіх напрямів діяльності та розміру за кількістю працівників, більшості галузей і видів діяльності, уточнив НБУ.

Він додав, що учасники опитування суттєво посилили очікування щодо збільшення обсягів реалізації продукції, зокрема на зовнішньому ринку: відповідні баланси відповідей зросли до 14,5% і 10,9% з 2,8% і 2,0% у першому кварталі.

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх видів економічної діяльності, але найбільше - у будівництві, переробній промисловості та торгівлі (баланс відповідей 30,0%, 21,6% і 21,0% відповідно), зазначив Нацбанк.

Зниження виробництва очікують підприємства Сумської, Кіровоградської та Одеської області, а в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях оцінки залишилися колишніми.

За його даними, на тлі ослаблення очікувань підприємств щодо потреби в позикових коштах найближчим часом частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зменшилася до 30,0% з 35,4% у першому. Як і раніше, підприємства, які планують залучати кредити, надають перевагу кредитам у національній валюті - 79,2% проти 79,7% кварталом раніше.

Істотною перешкодою для залучення нових кредитів залишаються високі ставки - 49,7% відповідей. Водночас посилився вплив фактора "наявність інших джерел фінансування" - на 5,5 процентних пунктів, до 42,0%. Частка компаній, які планують залучати кошти за кордоном, майже не змінилася і становить 7,3% порівняно з 7,4% у попередньому кварталі.

Нацбанк зазначив, що вперше за п'ять кварталів підприємства надали позитивні оцінки зміни рівня інвестиційних витрат на машини, устаткування та інвентар: баланс відповідей покращився до 4,5% з "мінус" 10,3% у першому кварталі. Водночас суттєво послабилися песимістичні оцінки щодо інвестиційних витрат на будівельні роботи: баланс відповідей підріс до "мінус" 2,3% з "мінус" 17,8% у першому кварталі.

Зазначається, що очікування підприємств, які залучають іноземні інвестиції, щодо їхнього збільшення найближчим роком продовжили поліпшуватися: баланс відповідей сягнув 15,3% з 11,0% у першому кварталі. Найвищі очікування у підприємств транспорту та зв'язку, а також будівництва. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, тепер становить 23,1% проти 21,3% кварталом раніше.

Респонденти суттєво послабили свої прогнози щодо скорочення кількості працівників на своїх підприємствах найближчим роком: баланс відповідей покращився до "мінус" 3,8% з "мінус" 16,4% у першому кварталі. Респонденти будівельних і торговельних підприємств тепер очікують на збільшення кількості працівників, тоді як у сфері транспорту та зв'язку, переробній промисловості поки що переважають негативні оцінки.

Як зазначив Нацбанк, учасники опитування очікують зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей зріс до 44,6% з 35,3% у першому кварталі.

Уточнено, що квартальне опитування проводили в травні цього року, у ньому взяли участь 660 підприємств із 21 регіону країни. Серед респондентів 20,9% - компанії оптової та роздрібної торгівлі, 18,2% - переробної промисловості, 13,9% - сільського господарства, 13,8% - транспорту і зв'язку, 7,3% - видобувної промисловості, 5,2% - енерго- і водопостачання, 3,0% - будівництва, 17,7% - інші; 32,4% респондентів - великі підприємства, 37,4% - середні, 30,2% - малі.

ІДО –індекс ділових очікувань, агрегований показник очікуваного розвитку підприємств у наступні 12 місяців. Розраховується за результатами опитувань підприємств як середньоарифметичне значення балансів відповідей щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, інвестиційних видатків на проведення будівельних робіт, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, кількості працівників. Значення індексу понад 100 означає перевагу в суспільстві позитивних економічних настроїв, нижче 100 - негативних економічних настроїв.