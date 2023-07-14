Україна має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на швидке відновлення - Мінфін

Потребам швидкого відновлення України, яке оцінюють у $14,1 млрд у 2023 році, наразі відповідають лише $3,87 млрд фінансових зобов'язань партнерів на відновлення країни, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

На зустрічі зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єром Ельброном глава Мінфіну наголосив, що якнайшвидше відновлення - ключовий пріоритет, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни, ідеться у пресрелізі відомства.

За словами Марченка, залучене фінансування в розмірі $3,87 млрд розподіляється за пріоритетними галузями: енергетична підтримка - $837 млн, гуманітарне розмінування - $169 млн, відновлення пошкодженого житла - $25 млн, допомога приватному сектору - $206 млн, відновлення критичної інфраструктури - $2,6 млрд.

Міністр зазначив, що є деяка невідповідність між проєктами, які хочуть інвестувати партнери, і потребами України, тому наразі українська сторона та міжнародні донори узгоджують перелік проєктів відновлення та наявних ресурсів.

Раніше Марченко вказував, що на першочергове відновлення в держбюджеті-2023 передбачено $3,3 млрд, тоді як решту суми - до $14,1 млрд, за оцінкою Світового банку в рамках RDNA2, Україна розраховує отримати за рахунок міжнародної допомоги.

У квітні на третьому "круглому столі" міністрів на підтримку України в рамках весняних зборів СБ і МВФ у Вашингтоні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав зібрати необхідну суму ще до кінця першого півріччя.

Як зазначав наприкінці травня глава Мінфіну, міжнародні партнери надали гарантії на суму приблизно $4,3 млрд, а незабезпечені потреби у фінансуванні першочергового відновлення України становлять ще приблизно $6,5 млрд.

Марченко нагадав, що потреби енергосектору в першочерговому відновленні оцінюють у $3,3 млрд, гуманітарного розмінування - $400 млн, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла - $1,9 млрд, критичної та соціальної інфраструктури - $5,8 млрд, а також $2,8 млрд потрібно для підтримки приватного сектору.