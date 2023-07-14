Економіка

14:12 14.07.2023

Україна має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на швидке відновлення - Мінфін

2 хв читати
Україна має трохи більше третини необхідного міжнародного фінансування на швидке відновлення - Мінфін

Потребам швидкого відновлення України, яке оцінюють у $14,1 млрд у 2023 році, наразі відповідають лише $3,87 млрд фінансових зобов'язань партнерів на відновлення країни, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

На зустрічі зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єром Ельброном глава Мінфіну наголосив, що якнайшвидше відновлення - ключовий пріоритет, оскільки сприяє створенню безпечних умов життя для українців, а також економічному відновленню країни, ідеться у пресрелізі відомства.

За словами Марченка, залучене фінансування в розмірі $3,87 млрд розподіляється за пріоритетними галузями: енергетична підтримка - $837 млн, гуманітарне розмінування - $169 млн, відновлення пошкодженого житла - $25 млн, допомога приватному сектору - $206 млн, відновлення критичної інфраструктури - $2,6 млрд.

Міністр зазначив, що є деяка невідповідність між проєктами, які хочуть інвестувати партнери, і потребами України, тому наразі українська сторона та міжнародні донори узгоджують перелік проєктів відновлення та наявних ресурсів.

Раніше Марченко вказував, що на першочергове відновлення в держбюджеті-2023 передбачено $3,3 млрд, тоді як решту суми - до $14,1 млрд, за оцінкою Світового банку в рамках RDNA2, Україна розраховує отримати за рахунок міжнародної допомоги.

У квітні на третьому "круглому столі" міністрів на підтримку України в рамках весняних зборів СБ і МВФ у Вашингтоні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав зібрати необхідну суму ще до кінця першого півріччя.

Як зазначав наприкінці травня глава Мінфіну, міжнародні партнери надали гарантії на суму приблизно $4,3 млрд, а незабезпечені потреби у фінансуванні першочергового відновлення України становлять ще приблизно $6,5 млрд.

Марченко нагадав, що потреби енергосектору в першочерговому відновленні оцінюють у $3,3 млрд, гуманітарного розмінування - $400 млн, відновлення зруйнованого та пошкодженого житла - $1,9 млрд, критичної та соціальної інфраструктури - $5,8 млрд, а також $2,8 млрд потрібно для підтримки приватного сектору.

Теги: #фінансування #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 14.07.2023
Для відновлення промислових овочесховищ потрібно понад 10 млрд грн інвестицій - думка

Для відновлення промислових овочесховищ потрібно понад 10 млрд грн інвестицій - думка

17:42 13.07.2023
На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії, - голова ОВА

На Київщині стартував проєкт із відновлення 93 приватних будинків, зруйнованих унаслідок російської агресії, - голова ОВА

12:35 13.07.2023
Київ виділить на безпеку й оборону столиці понад 1,1 млрд грн у 2023 році - Кличко

Київ виділить на безпеку й оборону столиці понад 1,1 млрд грн у 2023 році - Кличко

18:34 12.07.2023
Проєкт USAID "Говерла" розширили ще на 15 громад у Чернігівській та Сумській областях

Проєкт USAID "Говерла" розширили ще на 15 громад у Чернігівській та Сумській областях

17:37 12.07.2023
Країни G7 визнали необхідність створення механізму відшкодування збитків Україні - текст декларації

Країни G7 визнали необхідність створення механізму відшкодування збитків Україні - текст декларації

17:40 10.07.2023
Шмигаль пропонує фінському уряду розробити план участі країни у відновленні України

Шмигаль пропонує фінському уряду розробити план участі країни у відновленні України

17:37 07.07.2023
Кабмін виділив понад 340 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів у Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС

Кабмін виділив понад 340 млн грн на відновлення пошкоджених об'єктів у Миколаївській області через підрив Каховської ГЕС

17:22 07.07.2023
Кабмін схвалив залучення від ЄІБ додаткових 1,1 млрд грн на проєкти з розвитку та відновлення регіонів

Кабмін схвалив залучення від ЄІБ додаткових 1,1 млрд грн на проєкти з розвитку та відновлення регіонів

09:29 07.07.2023
Scatec готує реалізацію в Україні проєкту "мобільні СЕС плюс батареї" в межах меморандуму з IFC після URC2023

Scatec готує реалізацію в Україні проєкту "мобільні СЕС плюс батареї" в межах меморандуму з IFC після URC2023

18:24 06.07.2023
На проєкти відновлення в Україні вже вдалося залучити понад 22 млрд грн

На проєкти відновлення в Україні вже вдалося залучити понад 22 млрд грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз України" завершив I кв.-2023 із чистим прибутком 7,7 млрд грн - НАК

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

ОСТАННЄ

Українське вино у 2022 році експортувалося до 49 країн

"ДТЕК Енерго" розраховує отримати до 5 млрд грн кредиту за аналогом урядової програми "5-7-9%" - СЕО

У Славутичі створять Північно-український ядерний науковий хаб

Переведення енергоблока №4 ЗАЕС у стан "гарячого зупинення" створить нові ризики для ядерної безпеки - ДІЯРУ

Європа готується до аномальної 45-градусної спеки

Україні за 10 років доведеться залучити 4,5 млн нових працівників - Мінекономіки

"Укрзалізниця" зареєструвала "дочку" в Польщі для виходу на ринок ЄС

Група DIM збільшить частку своєчасних оплат за розстрочками до 80-90% до кінця року

ГК "Прометей" отримала 129 млн грн лімітів від банків "Восток" і МТБ

Україна за 10 років зможе наростити переробку до 50% врожаю і виробляти до 200 млн тонн с/г товарів на рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА