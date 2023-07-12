Економіка

19:52 12.07.2023

Кабмін створить із бізнесом понад 10 галузевих робочих груп для розвитку економіки

2 хв читати
Кабмін створить із бізнесом понад 10 галузевих робочих груп для розвитку економіки

Представники бізнесу та галузевих міністерств і відомств у рамках більш як десятка робочих груп обговорять і розроблять комплексні заходи щодо подальшого розвитку в ключових галузях економіки, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко після зустрічі з бізнесом у середу.

"Сьогодні під час зустрічі із бізнесом почали діалог щодо спільної візії розвитку нашої економіки. Для ефективнішої роботи вирішили створити понад 10 галузевих робочих груп й вони вже розпочинають свою роботу", - написала вона у фейсбуці.

Перший віцепрем'єр уточнила, що результатом їхньої роботи будуть якісні пропозиції 10-річних секторальних програм розвитку української економіки та підґрунтя для Плану України в межах Ukraine Facility (UF) - оголошеної в червні програми фінансової допомоги від Євросоюзу на EUR50 млрд на 2024-2027 роки.

"Реалізація UF сприятиме залученню додаткових приватних інвестицій і допомоги від партнерів на таку саму суму", - вважає Свириденко.

Вона зазначила, що план дасть змогу найближчими роками повернути ВВП на довоєнний рівень і додатково збільшити його на 10%, але для отримання грошей Україні потрібен план повоєнного відновлення та розвитку.

"Ми вже розуміємо, на що підуть ці кошти - частина покриє бюджетний дефіцит, іншу спрямуємо на відновлення, але велика частина має піти на реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів, які своєю чергою стимулюватимуть залучення додаткового приватного капіталу", - наголосила перший віцепрем'єр.

 

Теги: #уряд #бізнес #робгрупи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:51 12.07.2023
Сімейні цінності на першому місці - Київська ТПП нагородила переможців конкурсу

Сімейні цінності на першому місці - Київська ТПП нагородила переможців конкурсу

14:12 30.06.2023
ОП планує за місяць-два розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі - Шурма

ОП планує за місяць-два розробити концепцію концентрації функцій контролю за бізнесом в одному органі - Шурма

08:10 30.06.2023
Зеленський запропонував створити майданчик для обговорення проблем бізнесу

Зеленський запропонував створити майданчик для обговорення проблем бізнесу

18:31 29.06.2023
Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

Зеленський зустрівся з представниками бізнесу

21:58 28.06.2023
Зеленський у четвер планує зустрітися з бізнесом

Зеленський у четвер планує зустрітися з бізнесом

21:45 28.06.2023
Федерація роботодавців України просить у президента захисту від корупціонерів і рейдерів

Федерація роботодавців України просить у президента захисту від корупціонерів і рейдерів

18:47 27.06.2023
Prometheus та ЄБРР відкривають 60 тис. грантових місць для навчання українських підприємців

Prometheus та ЄБРР відкривають 60 тис. грантових місць для навчання українських підприємців

11:07 26.06.2023
"Київстар" готовий розглядати входження в нові бізнеси на фазі B, С - президент

"Київстар" готовий розглядати входження в нові бізнеси на фазі B, С - президент

18:59 16.06.2023
Небезпека у травні повернулася на 4-те місце серед бар'єрів для роботи бізнесу - опитування

Небезпека у травні повернулася на 4-те місце серед бар'єрів для роботи бізнесу - опитування

17:41 16.06.2023
Ніщо не може обмежити оптимізм: результати 13 хвилі "Нового щомісячного опитування підприємств" в травні 2023 року

Ніщо не може обмежити оптимізм: результати 13 хвилі "Нового щомісячного опитування підприємств" в травні 2023 року

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз України" завершив I кв.-2023 із чистим прибутком 7,7 млрд грн - НАК

Націоналізовано активи братів Ротенбергів, Дерипаски і Гінера, заарештовано активи групи VS Energy - ДБР

Інфляція в Україні в червні зросла до 0,8%, у річному вимірі впала до 12,8% - Держстат

Компанія Rheinmetall відкриє завод із виробництва бронетехніки в Україні протягом найближчих 3 місяців - ЗМІ

Накопичувальний рівень пенсійної системи можливий лише після війни - меморандум із МВФ

ОСТАННЄ

Україна за 10 років зможе наростити переробку до 50% врожаю і виробляти до 200 млн тонн с/г товарів на рік

Кабмін погодив пропозицію ФДМ щодо зміни директора ЗТМК

В Україні створять ситуаційний центр уряду та ситуаційні центри центральних органів виконавчої та місцевої влади

Співвласник "Нової пошти" оцінює її дорожче EUR1 млрд

Затверджені Кабміном зміни до оборонних закупівель не вирішили проблем із включенням прибутку підприємствами легпрому до контрактів із державою - думка

"Чумак" планує побудувати завод із виробництва томатної пасти в Одеській області

Президія МТСБУ ухвалила рішення призначити Олександра Берназюка гендиректором Бюро

Кількість вакансій в Україні зросла на 4% у червні 2023 р. за такого самого скорочення шукачів роботи - Work.ua

Monobank за підтримки НБУ і Кабміну зміг вивести $5,5 млн коштів клієнтів із підсанкційного брокера EXANTE

"Нафтогаз України" завершив I кв.-2023 із чистим прибутком 7,7 млрд грн - НАК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА