Кабмін створить із бізнесом понад 10 галузевих робочих груп для розвитку економіки

Представники бізнесу та галузевих міністерств і відомств у рамках більш як десятка робочих груп обговорять і розроблять комплексні заходи щодо подальшого розвитку в ключових галузях економіки, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко після зустрічі з бізнесом у середу.

"Сьогодні під час зустрічі із бізнесом почали діалог щодо спільної візії розвитку нашої економіки. Для ефективнішої роботи вирішили створити понад 10 галузевих робочих груп й вони вже розпочинають свою роботу", - написала вона у фейсбуці.

Перший віцепрем'єр уточнила, що результатом їхньої роботи будуть якісні пропозиції 10-річних секторальних програм розвитку української економіки та підґрунтя для Плану України в межах Ukraine Facility (UF) - оголошеної в червні програми фінансової допомоги від Євросоюзу на EUR50 млрд на 2024-2027 роки.

"Реалізація UF сприятиме залученню додаткових приватних інвестицій і допомоги від партнерів на таку саму суму", - вважає Свириденко.

Вона зазначила, що план дасть змогу найближчими роками повернути ВВП на довоєнний рівень і додатково збільшити його на 10%, але для отримання грошей Україні потрібен план повоєнного відновлення та розвитку.

"Ми вже розуміємо, на що підуть ці кошти - частина покриє бюджетний дефіцит, іншу спрямуємо на відновлення, але велика частина має піти на реалізацію стратегічних інвестиційних проєктів, які своєю чергою стимулюватимуть залучення додаткового приватного капіталу", - наголосила перший віцепрем'єр.