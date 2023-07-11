"Нафтогаз України" завершив I кв.-2023 із чистим прибутком 7,7 млрд грн - НАК

НАК "Нафтогаз України", що є материнською компанією групи "Нафтогаз", у першому кварталі 2023 року одержала чистий прибуток розміром 7,7 млрд грн проти 24,6 млрд грн чистого збитку за аналогічний період минулого року, повідомляється в пресрелізі компанії у вівторок.

"Такий результат став можливим завдяки істотному поліпшенню фінансових показників діяльності ключових підприємств групи порівняно з першим кварталом 2022 року", - зазначив глава групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов, слова якого наведено в повідомленні.

Згідно з даними, відображеними в консолідованій фінансовій звітності групи "Нафтогаз" за січень-березень 2023 року, консолідований операційний прибуток групи в зазначений період становив 3,4 млрд грн, при цьому в першому кварталі минулого року група отримала консолідований операційний збиток у сумі 57 млрд грн.

"Отримання операційного прибутку - важливий показник сталості бізнесу. Це значне досягнення, враховуючи війну й ті стартові позиції, з яких ми починали роботу", - наголосив Чернишов.

Як пояснили в "Нафтогазі", звітність також свідчить, що основні звітні сегменти групи показали чистий операційний прибуток за результатами першого кварталу 2023 року.

"Підприємства групи, що забезпечують виконання спеціальних обов'язків (ПСО, положення про спеціальні обов'язки – ІФ-У), постачаючи природний газ соціально чутливим категоріям споживачів, також суттєво покращили рівень збирання коштів за поставлений газ", - зазначено у пресрелізі.

Це дало змогу підприємствам значно поліпшити операційний фінансовий результат: збитки в зазначений звітний період становили лише 6,3 млрд грн порівняно з 33 млрд грн збитків у першому кварталі 2022 року, зазначається в повідомленні.

"Слід також додати, що впродовж січня-березня 2023 року до зведеного бюджету України підприємства групи "Нафтогаз" сплатили податків на суму 26 млрд грн, що становить понад 7% усіх податкових надходжень держави за відповідний період", - доповнили в компанії.

При цьому у квітні 2023 року група успішно завершила опалювальний сезон 2022/2023 років в умовах дії ПСО, не отримавши ніякого додаткового фінансування від держави.

"Більше того, навіть без додаткової підтримки група не тільки утримує, а і збільшує видобуток українського газу в умовах війни", - зазначили в "Нафтогазі".