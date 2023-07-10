Шмигаль пропонує фінському уряду розробити план участі країни у відновленні України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України, посилення санкцій проти Росії, конфіскацію російських активів і допомогу у відновленні.

"Усі ці місяці повномасштабної війни Україна постійно відчуває неймовірну солідарність народу та уряду Фінляндії. Вдячний за Ваше особисте лідерство та внесок у формування потужної підтримки України з боку Фінляндії. Розраховуємо на нашу подальшу тісну співпрацю", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду.

Прем'єр України подякував за вагому допомогу в проходженні зими, і зазначив, що Фінляндія надала найбільше енергетичного обладнання серед країн Європи.

"Очільник українського уряду висловив сподівання, що Фінляндія так само стане ключовим партнером у відбудові та трансформації України. Денис Шмигаль запропонував налагодити прямий зв’язок з цього питання між урядами, аби разом із приватним сектором розробити план участі Фінляндії у відновленні України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Шмигаль подякував фінським партнерам за системну підтримку ініціативи "Зерно з України", а також за готовність Фінляндії створити необхідні умови для спрямування російських конфіскованих активів на відновлення України.

Зі свого боку прем'єр Фінляндії наголосив, що його уряд і надалі підтримуватиме Україну, зокрема допомагатиме у відбудові та послідовно дотримуватиметься санкційної політики проти Росії.