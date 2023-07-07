Лише частина знищеної ворожої бронетехніки може стати сировиною для виплавки сталі - СЕО "Метінвесту"

Лише незначна частина підбитої ворожої бронетехніки може використовуватися як брухт чорних металів при виплавці сталі, заявив генеральний директор гірничо-металургійної групи "Метінвест" Юрій Риженков.

"Багато хто думає, що можна це все взяти, просто переплавити і зробити новий метал або нову техніку, але це не так. Ті залишки - досить складна історія, в тому металі багато речовин додаткових. Тому просто так додати його в наш метал ми не можемо - просто не отримаємо тієї якості металу, якої ми хочемо на виході. Якщо говорити про ворожу бронетехніку, то лише 5% з неї можна додавати до марок сталі як сировину", - пояснив СЕО в інтерв'ю для проєкту FAQ Talks.

Він також висловив припущення, що з цієї техніки можна робити меморіали через деякий час. Водночас він наголосив, що протитанкові їжаки, вироблені "Метінвестом" для протистояння військам країни-агресора РФ, можна знову переплавляти, хоча поспішати з цим не радить.

"Але я думаю, що навіть коли закінчиться війна, росія нікуди не дінеться. Вона залишиться там, де вона є, як ціла країна або як частина цієї країни. Я думаю, що на певний час вона залишиться агресивною до нас країною. Тому захист від Росії залишиться на порядку денному на багато років. Тому я думаю, що їжаки рано переплавляти, а навпаки - доведеться робити більше захисних споруд для захисту кордону України", - вважає гендиректор.

Він нагадав, що група випускає захисні споруди і бронежилети для захисників, допомагає волонтерам, купує і доставляє обладнання, автомобілі на фронт. Передали до ЗСУ понад 400 автомобілів, майже 2000 тепловізорів, майже 1200 дронів.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".