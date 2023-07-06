ЄБРР відкидає наявність приписуваного йому низкою ЗМІ документа з критикою НБУ

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) знає про один з українських засобів масової інформації, який використав ім'я ЄБРР щодо документа, що містить критику на адресу Національного банку України (НБУ), і відкидає своє авторство.

"ЄБРР не визнає жодного подібного документа, і його зміст, описаний ЗМІ, не відображає інституційної точки зору банку на НБУ", - йдеться в повідомленні європейського банку в четвер.

ЄБРР зазначив, що підтримує давні й тісні відносини з НБУ, чиє управління українською економікою у воєнний час він неодноразово високо оцінював.

"ЄБРР сподівається на продовження цих відносин", - наголошується в повідомленні.

Раніше низка ЗМІ поширила копію документа, оприлюдненого журналістом Євгеном Плінським, у якому роботу Нацбанку критикують, зокрема, нібито за спроби впливати на управління держбанками, використання особистих суджень під час оцінювання керівників банків, погіршення в кадровій політиці та колегіальності рішень. Журналіст стверджував, що цей документ є "аналітикою ЄБРР".