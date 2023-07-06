Економіка

16:37 06.07.2023

Зеленський підписав гармонізований із принципами ЄС закон про захист прав споживачів

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Зеленський підписав гармонізований із принципами ЄС закон про захист прав споживачів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про захист прав споживачів", який наблизив національне законодавство про захист прав споживачів до законодавства Європейського Союзу, повідомила пресслужба Державного комітету з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів.

Згідно з інформацією на її сайті, новий документ гармонізує систему захисту прав споживачів в Україні з принципами, підходами та практиками ЄС.

При цьому наголошується, що в законі актуалізовано визначення та терміни, що приведені у відповідність до умов сучасного бізнесу, зокрема щодо електронної комерції (інтернет-торгівлі).

Згідно з ним передбачено запровадження Єдиного державного веб-порталу для споживачів у сфері електронної комерції (портал "єПокупець") - електронної системи для збирання, накопичення, оброблення, захисту, обліку та надання споживачам інформації про суб'єктів електронної комерції, комунікації суб'єктів електронної комерції, споживачів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, та інших державних установ.

Відповідно до закону також передбачено створення автоматизованої системи перевірених продавців - інформаційної системи, що є складовою частиною порталу "єПокупець".

У ньому також визначаються права споживача при придбанні непридатного або небезпечного харчового продукту; передбачено обмеження доступу до вебсайту підприємства за зверненням Держпродспоживслужби до провайдера в разі порушення законодавства таким підприємством.

Водночас законом передбачаються нові повноваження Держпродспоживслужби як центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав споживачів, у частині взаємодії із суб'єктами господарювання, споживачами та іншими ЦОВВ у порталі "єПокупець".

Відомство наділене повноваженнями подавати до судів позови про захист прав споживачів, зокрема щодо невизначеного кола споживачів; може вживати заходів, передбачених законодавством щодо суб'єктів господарювання - виробників товарів тощо.

Згідно із законом передбачено нові норми, що стосуються мовного питання. Врегульовано питання надання споживачеві інформації про продукцію. Так, інформація про продукцію розміщується на поверхні, що має найбільшу площу, товару чи харчового продукту та/або упаковки, етикетки, приєднаної до товару чи харчового продукту, і не повинна приховуватися або спотворюватися іншою текстовою чи графічною інформацією. При цьому розмір шрифту, яким наноситься інформація державною мовою, не може бути меншим за розмір шрифту, яким подаються відомості іншою мовою.

Крім того, законом встановлено, що інформація про продукцію не може надаватися державною мовою держави-агресора або держави-окупанта.

На постійному контролі Держпродспоживслужби та Уповноваженого із захисту державної мови також перебуватиме питання мови обслуговування та інформації для споживачів.

Закон набуде чинності через рік із дня опублікування, але не раніше дня припинення або скасування воєнного стану.

Джерело: https://dpss.gov.ua/news/volodymyr-zelenskyi-pidpysav-novu-redaktsiiu-zakonu-ukrainy-pro-zakhyst-prav-spozhyvachiv

Теги: #закон #споживачі

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