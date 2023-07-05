Шмигаль: Розвиток приватного сектору, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для зростання ВВП

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що розвиток приватного сектора, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для зростання ВВП.

"Забезпечення макрофінансової стабільності та зростання економіки - головні завдання на шляху до перемоги. Досягнення цих цілей обговорили під час наради з керівництвом Нацбанку, Мінекономіки й Мінфіну", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр нагадав, що наприкінці червня НБУ затвердив стратегію пом'якшення валютних обмежень.

"Заслухали інформацію Нацбанку щодо подальших дій у цьому напрямку. Є спільне бачення наступних кроків. Під час наради наголосив, що розвиток приватного сектору, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для підтримки людей і зростання ВВП. Працюємо злагоджено в усіх напрямках", - додав він.