Економіка

15:18 05.07.2023

Шмигаль: Розвиток приватного сектору, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для зростання ВВП

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Шмигаль: Розвиток приватного сектору, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для зростання ВВП

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що розвиток приватного сектора, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для зростання ВВП.

"Забезпечення макрофінансової стабільності та зростання економіки - головні завдання на шляху до перемоги. Досягнення цих цілей обговорили під час наради з керівництвом Нацбанку, Мінекономіки й Мінфіну", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр нагадав, що наприкінці червня НБУ затвердив стратегію пом'якшення валютних обмежень.

"Заслухали інформацію Нацбанку щодо подальших дій у цьому напрямку. Є спільне бачення наступних кроків. Під час наради наголосив, що розвиток приватного сектору, активізація кредитування малого та середнього бізнесу є передумовами для підтримки людей і зростання ВВП. Працюємо злагоджено в усіх напрямках", - додав він.

Теги: #ввп #умови #шмигаль

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