Перехід економіки України в cashless неприпустимий без податкової реформи та амністії капіталу

Перехід економіки України в cashless (безготівковий розрахунок) буде супроводжуватися податковою реформою, амністією капіталу та інфраструктурними змінами, повідомив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма.

"Це буде ступінчастий процес, що стосується десятка реформ в інших сферах. Сashless без комплексної податкової реформи, зокрема в тій редакції, яку ми почали обговорювати, з істотним зниженням податкових ставок, неможливий", - сказав він на пресконференції в Києві в п'ятницю.

За його словами, якщо перевести все в cashless за нинішнього податкового навантаження, то або істотно впадуть доходи громадян, або економіка може виявитися неконкурентоспроможною.

Другою передумовою для переходу в cashless, за словами Шурми, є повна і тотальна амністія капіталу.

"Якщо ми переходимо в cashless, то всім, хто накопичив капітали, потрібно дати можливість їх легалізувати", - переконаний чиновник.

Крім того, потрібно розв'язати ще одну проблему, яка виникає під час переходу в cashless, - забезпечити умови для безготівкових розрахунків на всій території України, для чого готується певний проєкт з Укрпоштою, деталі якого Шурма поки що не став розкривати, зазначивши, що про них суспільство дізнається вже найближчими тижнями.

"Ми з Укрпоштою готуємо проєкт, основною метою якого буде стовідсоткове покриття всього населення України цифровими банківськими послугами та стовідсоткове покриття всіх можливих точок продажу сучасними терміналами, зокрема тими, які працюють в офлайн-режимі, що актуально в разі відсутності е/е", - повідомив заступник голови ОП.

Пізніше він додав, що модель Postbank досить успішно працює в багатьох країнах, виконуючи економічну і соціальну функцію.

"Мережа Укрпошти перевищує в рази сукупну мережу відділення банків і здатна забезпечити 100% покриття населення банківськими продуктами, що критично важливо для cashless", - вважає Шурма.

Він також звернув увагу на необхідність навчання і підготовки людей до роботи з цифровими грошима, що є, на його думку, більш безпечним і захищеним, ніж готівка.

Але при цьому Шурма наголосив, що люди мають бути впевнені в цифрових грошах, як у готівці.

Пояснюючи причини, що спонукають державу до запровадження cashless, чиновник насамперед акцентував увагу на двох речах: низький рівень сплати податків у недержавному секторі та хабарництво.

"Об'єктивно - люди не платять податків. Із тих, хто працює в недержавному секторі, 60-70% не платять у повному обсязі податки. Це факт. Достатньо подивитися споживчі витрати в економіці та суму сплаченої зарплати, щоб вийти на ці цифри", - пояснив Шурма.

Щодо корупції він зазначив, що, незважаючи на безліч спекуляцій на тему переведення неправомірної вигоди в безготівку або біткоїни, "99,9% хабарів здійснюється готівкою".

"Перехід у cashless не дає 100% гарантії елімінації корупції, але, на відміну від готівки, це завжди залишає сліди. Побороти корупцію буде набагато простіше", - переконаний чиновник.

Прогнозуючи терміни переходу до cashless, він ще раз наголосив, що не йдеться про такий перехід в один момент, але це могло б зайняти набагато менше часу, ніж, наприклад, у Швеції, де така модель успішно працює.

"Сьогодні немає жодної держави, яка перейшла б у стовідсотковий cashless. Але є кілька успішних прикладів. Це Швеція. Цей шлях вони проходили досить довго - близько 10 років. Але світ і цифрові технології почали розвиватися набагато швидше. До того ж, в Україні війна прискорила цей процес", - обґрунтував думку Шурма.

Водночас він акцентував, що Україна, створивши Дію, здійснила справжній цифровий прорив, як жодна інша країна.

Відповідаючи на уточнювальне запитання журналістів, Шурма зазначив, що "жодного рішення про введення податку на готівку немає".

Водночас заступник голови ОП звернув увагу, що реакція бізнесу на його заяву під час URC2023 у Лондоні про те, що Україна вивчає досвід cashless, була надзвичайно позитивною, але зауважив, що в Україні це було неправильно сприйнято як вирішене питання, яке може бути реалізовано вже найближчим часом.

"Я лише сказав: "Ми аналізуємо такий досвід і сценарії переведення всієї економіки на cashless", - пояснив Шурма.