Польські фермери проводять акції протесту з вимогою заборонити імпорт української малини

Понад 150 фермерів перекрили дорогу в селі Ельжбета в Люблінському воєводстві Польщі з вимогами заборонити імпорт української малини через зниження закупівельних цін на польських підприємствах із заморожування плодоовочевої продукції, повідомляє SadyOgrody.

Польські фермери вважають ціни, які пропонують переробні підприємства, занадто низькими, а інтенсивний імпорт малини з України ще більше погіршує ситуацію на внутрішньому ринку Польщі.

За інформацією польського видання, перший страйк виробників ягід відбувся минулого понеділка. Під час масштабнішого протесту 27 червня близько 150 виробників малини заблокували проїзд на кільцевій розв'язці в населеному пункті Ельжбета. Організатори сподіваються, що з кожним наступним протестом кількість учасників зростатиме.

"Найближчими днями виробники планують подальші дії проти надто низьких цін на малину. Завтра в Аннополі буде ще одна акція протесту. Виробники мають намір блокувати під'їзди до переробних підприємств, щоб заблокувати доставку туди української малини", - зазначає видання.

Як повідомлялося, 16 червня Асоціація садівників Республіки Польща надсилала лист міністру сільського господарства Польщі Роберту Телюсу з проханням вжити термінових заходів, щоб зупинити імпорт полуниці з України, обмежити його і згодом повністю зупинити.

Бізнес-об'єднання наполягало на введенні системи офіційного контролю кожної партії фруктів і ягід, що надходять до країни, за якістю, особливо на залишки засобів захисту рослин (ЗЗР), а також пропонувало призупинити подальшу торгівлю товаром до отримання результатів експертизи.