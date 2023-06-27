Економіка

18:57 27.06.2023

Польські фермери проводять акції протесту з вимогою заборонити імпорт української малини

2 хв читати
Польські фермери проводять акції протесту з вимогою заборонити імпорт української малини

Понад 150 фермерів перекрили дорогу в селі Ельжбета в Люблінському воєводстві Польщі з вимогами заборонити імпорт української малини через зниження закупівельних цін на польських підприємствах із заморожування плодоовочевої продукції, повідомляє SadyOgrody.

Польські фермери вважають ціни, які пропонують переробні підприємства, занадто низькими, а інтенсивний імпорт малини з України ще більше погіршує ситуацію на внутрішньому ринку Польщі.

За інформацією польського видання, перший страйк виробників ягід відбувся минулого понеділка. Під час масштабнішого протесту 27 червня близько 150 виробників малини заблокували проїзд на кільцевій розв'язці в населеному пункті Ельжбета. Організатори сподіваються, що з кожним наступним протестом кількість учасників зростатиме.

"Найближчими днями виробники планують подальші дії проти надто низьких цін на малину. Завтра в Аннополі буде ще одна акція протесту. Виробники мають намір блокувати під'їзди до переробних підприємств, щоб заблокувати доставку туди української малини", - зазначає видання.

Як повідомлялося, 16 червня Асоціація садівників Республіки Польща надсилала лист міністру сільського господарства Польщі Роберту Телюсу з проханням вжити термінових заходів, щоб зупинити імпорт полуниці з України, обмежити його і згодом повністю зупинити.

Бізнес-об'єднання наполягало на введенні системи офіційного контролю кожної партії фруктів і ягід, що надходять до країни, за якістю, особливо на залишки засобів захисту рослин (ЗЗР), а також пропонувало призупинити подальшу торгівлю товаром до отримання результатів експертизи.

 

Теги: #польща #малина #фермери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 27.06.2023
Польський президент назвав негативним чинником переміщення групи "Вагнер" до Білорусі

Польський президент назвав негативним чинником переміщення групи "Вагнер" до Білорусі

13:51 24.06.2023
Президент Польщі про РФ: Перебіг подій за нашим східним кордоном перебуває на постійному моніторингу

Президент Польщі про РФ: Перебіг подій за нашим східним кордоном перебуває на постійному моніторингу

18:02 23.06.2023
Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

Польська податкова служба здійснила обшук 222 компаній у справі про ввезення українського зерна

07:50 23.06.2023
Мінтранс Литви: литовська і польська ділянки Rail Baltica з'єднаються у 2028 р.

Мінтранс Литви: литовська і польська ділянки Rail Baltica з'єднаються у 2028 р.

13:32 22.06.2023
Частка польських молочних продуктів на українському ринку сягнула 69% - аналітики

Частка польських молочних продуктів на українському ринку сягнула 69% - аналітики

09:18 19.06.2023
Молочні асоціації наполягають на дотриманні принципів вільної торгівлі між Україною та Польщею

Молочні асоціації наполягають на дотриманні принципів вільної торгівлі між Україною та Польщею

10:43 18.06.2023
Молочні асоціації наполягають на дотриманні принципів вільної торгівлі між Україною та Польщею

Молочні асоціації наполягають на дотриманні принципів вільної торгівлі між Україною та Польщею

20:58 16.06.2023
Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО

Сейм Республіки Польща ухвалив резолюцію про підтримку членства України в НАТО

16:19 16.06.2023
Польські садівники вимагають зупинити імпорт української полуниці

Польські садівники вимагають зупинити імпорт української полуниці

19:09 15.06.2023
Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю

Польща повідомила про завершення будівництва електронного бар'єру на кордоні з Білоруссю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

Шмигаль: Проєкти відновлення рухаються занадто повільно, попри виділені кошти

НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання

Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

ОСТАННЄ

Кабмін урегулював питання видачі пільгових кредитів ТЕЦ і ТЕС

Prometheus та ЄБРР відкривають 60 тис. грантових місць для навчання українських підприємців

Кабмін зможе застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку - рішення

Шмигаль: Проєкти відновлення рухаються занадто повільно, попри виділені кошти

ЄС надає Україні 500 електрогенераторів на суму в 16 млн євро для подолання наслідків підриву Каховської греблі

Ribas Hotels Group взяла в управління готель Radisson Hotel City Centre Odesa

НКРЕКП підвищила максимальні price caps на енергоринку на 50-80% залежно від годин споживання

Мінвідновлення готує ТЕО тунелів у п'яти областях і думає про національну систему платних доріг

"Метінвест" приєднався до ініціативи ООН з відновлення України

НКРЕКП продовжить обговорення рівня нових прайс-кепів на ринку е/е за пропозицією її члена Тарасюка підвищити їх у пік на 80%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА