Економіка

14:29 26.06.2023

Продаж побутової техніки та електроніки в мережі "Епіцентр" у травні зріс на 20%

2 хв читати
Продаж побутової техніки та електроніки в мережі "Епіцентр" у травні зріс на 20%

Продаж побутової техніки та електроніки в мережі торговельних центрів "Епіцентр" у травні збільшився на 20% порівняно з травнем 2022 року, повідомила пресслужба мережі.

Згідно з пресрелізом, найбільше зріс продаж планшетів - у 2,8 раза, вентиляторів - у 2,3 раза, зарядних станцій - у 2,2 раза, портативної акустики - удвічі. Крім того, значне зростання продажу зафіксовано в категоріях: "навушники і гарнітури" - на 71% порівняно з травнем минулого року, "пилососи" - на 57,6%, "пральні машини" - на 53,3%, "електричні печі" - на 47,7%, а також "телевізори" - на 38,4%.

Водночас у березні та квітні поточного року продаж побутової техніки та електроніки перевищував минулорічний на 80% і 85% відповідно.

"Готовність українців витрачати гроші на придбання побутової техніки та електроніки може свідчити про поліпшення споживчих настроїв, віру в Збройні сили і майбутні перспективи країни, незважаючи на бойові дії", - процитовано в повідомленні слова директора центрів техніки "ЦеТе" в мережі "Епіцентр" Олександра Величка.

Водночас у мережі зберігається попит на зарядні станції типу EcoFlow, що свідчить про бажання українців убезпечити себе від можливих перебоїв із постачанням електроенергії, зазначив він.

За словами Величка, з початком літа очікується сезонне зростання попиту на кондиціонери та кліматичні системи, а також системи охолодження з власними акумуляторами.

ТОВ "Епіцентр К" створено 2003 року, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві в грудні того ж року. Сьогодні розвиває найбільшу в країні мережу торгових центрів "Епіцентр", яка є лідером ринку в сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту. Входить до групи компаній "Епіцентр К", що розвиває також інтернет-магазин із маркетплейсом Epicentrk.ua, мережі гіпермаркетів "Нова лінія", спортивних товарів Intersport, 4F та The Athlete's foot (TAF), а також агрокомпанію "Епіцентр Агро", заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту Epicentr Ceramic Corporation і "Карпатська кераміка", деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об'єднувала понад 80 торгових центрів у всіх регіонах країни. Унаслідок артилерійських і ракетних обстрілів агресора низку ТЦ було суттєво пошкоджено, а чотири центри в Маріуполі, Херсоні, Чернігові та Бучі - дощенту знищено.

Незважаючи на значні втрати, компанія активно допомагає країні: виділила на допомогу українським військовим сотні мільйонів гривень і створила три гуманітарні штаби для забезпечення ЗСУ, ТрО і населення (у столиці, на заході і в центрі України).

За даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

Теги: #епіцентр #побутова_техніка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:26 17.06.2023
Мережею розлетівся кумедний відеоролик до Дня батька

Мережею розлетівся кумедний відеоролик до Дня батька

14:49 05.06.2023
"Епіцентр" став учасником програми "єВідновлення"

"Епіцентр" став учасником програми "єВідновлення"

14:32 01.06.2023
Епіцентр подарував понад 2000 обіймів та подарунків для дітей воїнів

Епіцентр подарував понад 2000 обіймів та подарунків для дітей воїнів

15:09 25.05.2023
Українці активніше купують товари не першої необхідності - "Епіцентр"

Українці активніше купують товари не першої необхідності - "Епіцентр"

15:10 19.05.2023
"Ковальська" поставить "Епіцентру" залізобетонні конструкції на 205 млн грн для будівництва логістичного центру

"Ковальська" поставить "Епіцентру" залізобетонні конструкції на 205 млн грн для будівництва логістичного центру

12:44 08.05.2023
"Епіцентр К" закупить першу партію машин для розмінування на $1 млн у рамках UNITED24

"Епіцентр К" закупить першу партію машин для розмінування на $1 млн у рамках UNITED24

17:06 03.05.2023
Троє співробітників "Епіцентру" загинули внаслідок обстрілу торгового центру в Херсоні

Троє співробітників "Епіцентру" загинули внаслідок обстрілу торгового центру в Херсоні

14:39 26.04.2023
"Епіцентр" на 97% збільшив обсяги продажу товарів для посівної

"Епіцентр" на 97% збільшив обсяги продажу товарів для посівної

13:40 19.04.2023
Епіцентр відкриває Антистрес хаб в Києві

Епіцентр відкриває Антистрес хаб в Києві

01:28 19.04.2023
"Епіцентр" запускає мережу хімчисток у своїх торгових центрах

"Епіцентр" запускає мережу хімчисток у своїх торгових центрах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

В Україні з початку повномасштабного вторгнення припинили роботу тільки 3% компаній - Світовий банк

Зеленський висловився за створення "окремого механізму" захисту прав інвесторів

Рівень води в каналі Запорізької ТЕС, що підживлює ставок ЗАЕС, стабільний і вже не залежить від Каховського водосховища

ОСТАННЄ

"Прометей" залучив $2 млн від ПУМБ на підтримку експортних контрактів

Україна напрацювала низку альтернативних стратегій на випадок припинення роботи "зернового коридору" - Мінагрополітики

Мінагрополітики України прогнозує врожай зернових у 2023 році 46 млн тонн

Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "СС"

Кабмін виділив 200,6 млн грн на реконструкцію Бородянського центру соціально-психологічної реабілітації населення

В Україні з початку повномасштабного вторгнення припинили роботу тільки 3% компаній - Світовий банк

"Сентравіс" у неділю запустить власну водну інфраструктуру, незалежну від споживання води з Дніпра після підриву Каховської ГЕС

"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

Унаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі в Києві, через грозу знеструмлено 300 населених пунктів

Зеленський висловився за створення "окремого механізму" захисту прав інвесторів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА