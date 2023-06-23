Економіка

17:24 23.06.2023

Зеленський висловився за створення "окремого механізму" захисту прав інвесторів

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Зеленський висловився за створення "окремого механізму" захисту прав інвесторів

Президент України Володимир Зеленський назвав "фундаментальним" завданням захист прав бізнесу та інвесторів у судах,

"Це сильна економіка, це захищені інвестиції, це гарантований захист права власності, і це має бути. Якщо потрібен окремий механізм, який захищатиме бізнес, права інвесторів, це потрібно забезпечити, відповідні пропозиції є", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю після засідання РНБО.

"Звісно, обговорили завдання, які маємо виконати до кінця року, щоб повністю реалізувати кожну рекомендацію Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу", - зазначив він.

За словами Зеленського, "за кожним таким напрямом РНБО дала необхідні протокольні доручення, впевнені - всі їх реально виконати. Сьогодні рівно рік, як Україна набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, і цьогоріч мета - розпочати переговори щодо членства. Україна свою частину роботи точно зробить", - сказав президент.

Теги: #захист #інвестори

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