В Україні розпочалося збирання врожаю-2023

Аграрії Одеської та Миколаївської областей розпочали збирання озимого ячменю і намолотили, станом на 22 червня, 12,6 тис. тонн зерна нового врожаю, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства в п'ятницю.

За його даними, озимий ячмінь прибрано на площі 4,8 тис. га, урожайність - 26,5 ц/га.

Лідирують з обмолоту аграрії Одеської області з показником 4 тис. га. За рівнем урожайності найвищі показники сільгоспвиробників Миколаївської області - 32,0 ц/га.