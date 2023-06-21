Економіка

16:55 21.06.2023

Україна ставить за мету за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 раза

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Україна ставить за мету за десять років наростити доларовий ВВП у 6,2 раза

Україна ставить за мету за десять років збільшити валовий внутрішній продукт (ВВП) до $1 трлн, заявила перша віцепрем'єр – міністерка економіки Юлія Свириденко на Конференції з відновлення України в Лондоні в середу.

"Це дасть змогу зробити економіку країни потужною і підвищити життєвий рівень до європейського", - сказала вона.

Згідно з оцінками Мінфіну, у 2022 році ВВП України впав із понад $200 млрд до $161 млрд. Зростання за десять років до $1 трлн означає щорічне збільшення номінального ВВП України в доларах на 20%.

Свириденко зазначила, що відновлення України потребуватиме від $500 млрд до $900 млрд, значну частину з яких становитимуть приватні інвестиції.

За її словами, для цього уряд планує забезпечити свободу бізнесу, знизити перерозподіл через бюджет до 25% ВВП і податкове навантаження на бізнес.

Перша віцепрем'єрка додала, що Україна також націлена на здійснення зеленого переходу, збільшення виробництва "зеленої енергії", створення повних циклів від видобутку до виробництва готової продукції з критичних матеріалів.

"Надзвичайно важливо здійснити перехід транспортних шляхів від колишніх радянських шляхів до європейських", - зазначила також Свириденко, назвавши серед пріоритетних завдань розвиток і річкового транспорту.

З огляду на це вона закликала до стратегічного партнерства щодо досягнення цих цілей.

Раніше перша віцепрем'єрка зазначала, що за десять років поставлено завдання побудувати 100 ГВт нових потужностей зеленої генерації, виробляти понад 40 млн тонн "зеленої" сталі та забезпечувати їжею 600 млн людей у світі.

За даними ООН на кінець квітня, в Україні потужності ВДЕ становили 6,2 ГВт, скоротившись з початку року на 1,9 ГВт через пошкодження.

За п'ять міс.-2023 Україна виробила 2,4 млн тонн сталі, що на 43,6% менше порівняно із січнем-травнем 2022 року.

Теги: #ввп #україна #відновлення #свириденко

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