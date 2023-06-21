Економіка

12:12 21.06.2023

Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

2 хв читати
Прем'єр Великої Британії оголосив про великий пакет фінансової підтримки України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на Конференції з питань відновлення України (URC2023) у Лондоні оголосив про великий пакет фінансової підтримки України.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України. Протягом трьох років ми надамо гарантії за кредитами на суму $3 млрд. Ми також запускаємо новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення інвестицій і талантів, а також підтримки "зеленої" енергетики та багато іншого. Усе це є частиною великих колективних зусиль союзників і партнерів у всьому світі, включно зі значною новою підтримкою з боку ЄС, про яку також буде оголошено цього тижня", - сказав Сунак, відкриваючи Конференцію з питань відновлення України (URC2023) у Лондоні в середу.

Він додав, що МВФ також вкладе в Україну $15 млрд протягом наступних чотирьох років у рамках зобов'язання G7 та її партнерів у розмірі $115 млрд.

"Тому що насамперед ми маємо побудувати платформу для бізнесу. Лише вони можуть по-справжньому залучити інновації та інвестиції, яких потребує Україна. І саме тому ми запускаємо Ukraine business compact, щоб приватний сектор заявляв про свою підтримку відновлення та відбудови України. І я радий оголосити сьогодні, що понад 400 компаній із 38 країн уже зареєструвалися", - зазначив прем'єр-міністр.

Крім того, він наголосив, що "немає кращого місця, щоб оголосити про концепцію конференції в Нью-Лондоні зі страхування військових ризиків".

"Це величезний крок уперед до того, щоб допомогти страховикам страхувати інвестиції в Україні, усунувши один із найбільших бар'єрів і надавши інвесторам упевненість, необхідну їм для дій", - сказав Сунак.

Раніше на сайті британського уряду анонсували "історичний" пакет допомоги Україні, що включає кредитні гарантії Світового банку в розмірі $3 млрд для зміцнення економічної стабільності країни.

Крім цього, пакет включає двосторонню допомогу в розмірі 240 млн фунтів стерлінгів ($306 млн) і розширення British International Investment в Україні.

Теги: #україна #велика_британія #фінпідтримка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 21.06.2023
ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

12:18 21.06.2023
Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

Блінкен: США нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд

12:07 21.06.2023
Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

Сунак: Як ми бачили в Бахмуті й Маріуполі, Росія прагнутиме знищити те, що не може взяти, це саме вони хочуть зробити з економікою України

11:49 21.06.2023
Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

Україна буде одним із ключових постачальників екологічно чистої електроенергії в Європу - Зеленський

11:42 21.06.2023
Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

Україна захищає простір свободи в НАТО й чекає на мужність лідерів Альянсу це визнати - Зеленський

11:08 21.06.2023
Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

07:28 21.06.2023
У Пентагоні помилилися на $6 млрд в оцінці поставленої Україні зброї

У Пентагоні помилилися на $6 млрд в оцінці поставленої Україні зброї

06:29 21.06.2023
Внаслідок обстрілу окупантами Сумщини пошкоджено 3 три приватні будинки – ОВА

Внаслідок обстрілу окупантами Сумщини пошкоджено 3 три приватні будинки – ОВА

04:02 21.06.2023
Минулої доби вівторка росіяни обстріляли три прикордонні райони Чернігівщини

Минулої доби вівторка росіяни обстріляли три прикордонні райони Чернігівщини

02:19 21.06.2023
Загроза атаки БпЛА у Київській області – ПС ЗСУ

Загроза атаки БпЛА у Київській області – ПС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року - фон дер Ляєн

Велика Британія сьогодні оголосить "історичний пакет" фінансової підтримки для України

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації та 5-річної оренди

Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно - дослідження

Кабмін затвердив порядок виплати одноразової допомоги в 5 тис. грн для тих, хто проживає в зоні підтоплення в Херсонській і Миколаївській областях, - Шмигаль

ОСТАННЄ

ЄІБ виділить EUR840 млн на пріоритетні проєкти відновлення інфраструктури України

ДТЕК залучила до співпраці KPMG для збільшення міжнародної допомоги енергетиці

Зеленський підписав закон про відновлення великої приватизації та 5-річної оренди

Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно - дослідження

Нічна атака РФ дронами пошкодила мережі та призвела до відключення споживачів у Київській і Миколаївській областях - Міненерго

ЄС має намір виділити Україні фінансову допомогу в розмірі близько 50 млрд євро

Україна отримала EUR63 млн від Світового банку для виплат педагогам і чиновникам

За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод і меморандумів для прискорення відновлення та розвитку країни - Шмигаль

Кабмін затвердив оновлені лист про наміри та меморандум із МВФ, найближчим часом очікується транш у $900 млн - Шмигаль

Кабмин утвердил обновленные письмо о намерениях и меморандум с МВФ, в ближайшее время ожидается транш в $900 млн - Шмыгаль

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА