За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод і меморандумів для прискорення відновлення та розвитку країни - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що за результатами конференції в Лондоні очікують укладення низки важливих угод, меморандумів, декларацій, які прискорять відновлення і розвиток країни.

"Незабаром у Лондоні розпочнеться велика міжнародна конференція з питань відновлення України. Це продовження руху до великого відновлення, який ми розпочали рік тому в Лугано. Наша мета - мобілізувати якомога більше міжнародної підтримки та налагодити механізми, за якими ця допомога надходитиме вчасно й ритмічно... За результатами конференції в Лондоні очікуємо укладення низки важливих угод, меморандумів, декларацій, що прискорять наше відновлення та розвиток", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в понеділок.

За його словами, під час конференції в Лондоні влада зосередиться на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.

"Енергетика, критична і соціальна інфраструктура, особливо відновлення житла. Нам необхідно мобілізувати потрібний для відновлення ресурс. Під час конференції відбудеться засідання Міжвідомчої координаційної платформи донорів України, так званого фінансового Рамштайна. Розраховуємо на ефективні рішення", - сказав прем'єр.

Він також зазначив, що на конференції уряд презентує найперспективніші напрями для інвестування, а також зробимо важливий крок у питанні страхування воєнно-політичних ризиків для інвесторів.

"Прагнемо активізувати горизонтальні зв'язки між українськими громадами та міжнародними партнерами для реалізації проєктів відновлення. Понад 200 проєктів уже стартували, хочемо, щоб їх було набагато більше", - заявив Шмигаль.