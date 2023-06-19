Економіка

14:21 19.06.2023

Pulp Mill Holding просить сприяння України та Австрії в залученні кредитів європейських банків для модернізації Київського КПК

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Pulp Mill Holding просить сприяння України та Австрії в залученні кредитів європейських банків для модернізації Київського КПК

Pulp Mill Holding (Австрія), власник 100% акцій АТ "Київський картонно-паперовий комбінат" (ККПК, Київська обл.), просить Федеральне міністерство праці та економіки Австрії (BMAW) і Міністерство економіки України сприяти в залученні кредитного фінансування європейських банків для проведення значних ремонтів і модернізації обладнання комбінату.

Відповідне звернення Pulp Mill Holding до сторін Спільної українсько-австрійської комісії з питань двосторонніх економічних відносин, 16 засідання якої намічено на 3 липня, оприлюднив ККПК на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок.

Обґрунтовуючи необхідність такого фінансування, Pulp Mill Holding зазначає, що значну частину заходів із переоснащення та модернізації комбінату у 2022 році перенесено на пізніші терміни, але комбінат продовжує випускати продукцію і потребує інвестиційних вкладень для стабільної роботи.

"Найближчим часом на заводі-виробнику "Сіменс" у Великій Британії необхідно провести ремонт двох із трьох газотурбінних установок (комбінату - ІФ-У), вартість ремонту становить близько 2,5 млн фунтів стерлінгів. Також необхідна заміна янкі-циліндра на папероробній машині (вартість проєкту близько EUR6 млн)", - зазначено у зверненні.

При цьому власник ККПК наголошує, що нове обладнання допоможе знизити витрату водних і теплових ресурсів для виробництва паперу.

"Ці заходи обов'язкові для виконання, інакше виробництво паперу з макулатури, що становить близько 60 тис. тонн на рік, буде припинено", - зазначає Pulp Mill Holding.

При цьому зазначається, що ККПК має великий досвід роботи з такими інвестпроектами із залученням фінансування європейських банків під гарантії експортних кредитних агентств, а потенційним постачальником обладнання для папероробної машини є австрійська "Андрітц".

Водночас отримання довгострокових інвесткредитів в українських банках на сьогодні неможливе, зазначає у зверненні австрійський холдинг.

Для реалізації проєкту, на думку Pulp Mill Holding, з боку України необхідне надання ККПК дозволу на залучення кредитів в іноземному банку, обслуговування кредиту (сплата відсотків, комісій, погашення кредиту), а з боку Австрії - відновлення Австрійським контрольним банком роботи з видачі забезпечення за такими угодами.

Pulp Mill Holding нагадує, що володіє Київським КПК понад 20 років, і з 2000 року проінвестував у його розвиток понад EUR360 млн. Комбінат займає близько 30% у загальному обсязі паперової промисловості в Україні, забезпечує теплом Обухів і займається очищенням стоків.

На комбінаті та дочірніх компаніях працює близько 3,5 тис. осіб.

Як повідомлялося, у 2022 році комбінат випустив продукції на 7,43 млрд грн - на 3,5% менше, ніж у 2021 році, у січні-травні 2023 року - на 3,06 млрд грн (на 16,2% більше).

 

Теги: #модернізація #обладнання #ккбк

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