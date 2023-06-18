Економіка

11:19 18.06.2023

У Київській області стартувало відновлення сьомого будинку в рамках програми фандрейзингової платформи UNITED24

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У Київській області стартувало відновлення сьомого будинку в рамках програми фандрейзингової платформи UNITED24

В Ірпені Київської області стартувало відновлення сьомого будинку в рамках програми "Відновлення" фандрейзингової платформи UNITED24.

"Темпи робіт, які ми побачили, дають розуміння, що люди зможуть повернутися у свої квартири тут уже цього року. Ми вдячні за технічну допомогу ПРООН, яка дає змогу зробити ці проєкти прозорими, реалістичними, якісними, такими, які не соромно показати кожному з донорів, що відгукнулися", - прокоментувала заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська в суботу, під час інспекції майданчика.

Капітальний ремонт із відновленням тримальних конструкцій будівлі за адресою Київська, 53, фінансується коштом "Фонду відновлення зруйнованого житла та інфраструктури" фандрейзингової платформи UNITED24. Роботи зачіпають 9,6 тис. кв. м, зокрема буде відновлено повністю постраждалі 46 квартир.

Як повідомив голова КОВА Руслан Кравченко, загалом у межах цієї програми загальним бюджетом 750 млн грн буде відновлено 18 багатоповерхових будівель: сім в Ірпінській громаді, по чотири в Дмитрівській і Бородянській, три в Гостомельській. Роботи вже тривають на трьох об'єктах у Гостомелі, по одному в Ірпені, Бородянці, Бузовій та Мілі. "Мета - завершити до кінця року всі роботи на 18 об'єктах і повернути домівку більше ніж 4 тисячам жителям області", - сказав Кравченко.

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що завдяки цьому спільному проєкту фандрейзингової платформи UNITED24, ПРООН, Мінвідновлення, Київської ОДА в Ірпені буде відновлено сім багатоквартирних будинків і стадіон "Чемпіон".

Програма розвитку ООН здійснює в цьому проєкті незалежний технічний нагляд за якістю робіт і використанням коштів на всіх етапах відновлення багатоквартирних будинків.

"Ви боролися за своє місто, за його майбутнє рік тому. Те, що відбувається зараз, - теж боротьба за майбутнє. Це є метою і ООН. Те, що ми робимо в усьому світі - допомагаємо в будівництві кращого майбутнього. Відновлення будівель - це спосіб повернення життя в населені пункти і можливостей людям реалізувати свої мрії", - сказав глава Програми розвитку ООН (ПРООН), Ахім Штайнер, спілкуючись із жителями відновлюваних будинків.

Під час візиту Штайнер також побачив результати проєкту з демонтажу зруйнованих будинків в Ірпені, в рамках якого ПРООН профінансувала демонтаж 140 приватних будинків і надала техніку з вивезення будівельного сміття.

Теги: #відновлення #київська_область #united24

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