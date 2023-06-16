Небезпека у травні повернулася на 4-те місце серед бар'єрів для роботи бізнесу - опитування

Частка підприємств, які назвали небезпеку роботи серед основних перешкод для бізнесу, у травні зросла на 7 процентних пунктів (п.п.) - до 32%, такі результати 13-го щомісячного опитування підприємств "Український бізнес під час війни" Інституту економічних досліджень (ІЕД).

"Зрозуміло, що збільшення кількості ракетних ударів, не їх якість, а саме психологічний вплив, позначилися на бізнесі... Звісно, є свої відмінності в регіонах", - сказала виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків під час презентації підсумків дослідження.

У результаті фактор небезпеки в списку перешкод для ведення бізнесу в травні піднявся з 7-го на 4-те місце. Найсильніше на цей фактор у регіональному розрізі вказували респонденти в Запорізькій, Полтавській, Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Водночас перша трійка перешкод для ведення бізнесу залишається незмінною другий місяць поспіль. Очолює її зростання цін на сировину і матеріали: ця проблема заважала 59% опитаних у травні (68% - у квітні). Далі йдуть труднощі з перевезенням сировини або готових товарів територією України - 38% (43% місяцем раніше) і зменшення попиту на продукцію - 36% (37% - у квітні).

Як зазначили фахівці ІЕД, у травні дещо зріс відсоток підприємств, які мали проблеми з електропостачанням, - на 3 п.п., до 32%.

Водночас розрив ланцюжків постачань знизився з четвертого на шосте місце в рейтингу перешкод: це завадило 30% підприємств. Також знизилися скарги на "брак робочої сили": тепер це сьома за важливістю проблема з показником 29%.

Наголошується, що корупція не є суттєвою проблемою, вона завадила лише 2% опитаних (4% у квітні), а блокування податкових накладних було проблемою для 6% (4% місяцем раніше).

Водночас збільшилася частка підприємств, які не планують зростання виробництва в найближчі два роки, - з 63,4% до 71,4%. Планують звузити діяльність 4,1% проти 6,9% у квітні, тоді як розширити - 24,4% порівняно з 29,7% місяцем раніше.

У найближчі три-чотири місяці зростання виробництва планують 48,9%, це на 1,3 п.п. менше, ніж у квітні. Частка підприємств, які планують зберегти обсяги виробництва, збільшилася з 43,8% у квітні до 47% у травні.

В ІЕД наголосили, що лише 2% опитаних підприємств не працюють (3% у квітні) і тільки 2% підприємств працюють із завантаженням менше ніж 25%. Частка підприємств, що працюють майже на повну потужність (75-99%), зросла на 5 п.п. - до 49% у травні, 8% підприємств працюють на повну потужність, і цей показник залишається незмінним другий місяць поспіль.

За даними дослідження, уперше за 2023 рік зменшився портфель замовлень в опитаних підприємств: середній термін нових замовлень знизився з трьох до двох місяців. Частка підприємств, які мають замовлення до двох місяців, зросла з 44% у квітні до 52% у травні.

Щодо зайнятості робочої сили, вона залишається майже без змін: планують зростання зайнятості 5,2% підприємств, скоротити кількість працівників мають намір 3,6%.

Труднощів із пошуком кваліфікованих працівників у травні зазнавали 24% респондентів, що на 2,9 п.п. менше ніж у квітні. Простіше шукати таких працівників стало 3,1% опитаних з 4,3% у квітні. Некваліфікованих працівників складно знайти 14,3% опитаних проти 13,7% місяцем раніше.

В опитуванні взяли участь 563 підприємства різних розмірів із 22 регіонів України, воно відбувалося з 16 по 31 травня.