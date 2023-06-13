Економіка

15:48 13.06.2023

Збитки довкіллю через бомбардування військових об'єктів у 2022 році сягають майже 300 млрд грн - Міноборони України

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Збитки довкіллю через бомбардування військових об'єктів у 2022 році сягають майже 300 млрд грн - Міноборони України

Збиток довкіллю через атаку окупантами по військових об'єктах лише у 2022 році оцінюють у 298 млрд грн, заявив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар.

Як зазначив Дудар під час круглого столу у Military Media Center, відповідну оцінку, яка враховує забруднення територій і викиди в атмосферу, проведено в рамках роботи спільної робочої групи за участю фахівців Міноборони та Мінприроди.

За всіма фактами бомбардувань військова прокуратура та СБУ зареєстрували відповідні кримінальні провадження.

"За цей рік (2023-й - ІФ-У) ми обстежили близько 40 об'єктів. Наразі Держекоінспекція проводить відповідні розрахунки", - додав представник Міноборони.

 

Теги: #збитки #екологія #каховська_гес

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