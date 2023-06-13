Економіка

15:22 13.06.2023

Єврокомісія готує пілотний проєкт гарантій експорту в Україну і сприяє страхуванню воєнних ризиків - віцепрезидент

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Єврокомісія готує пілотний проєкт гарантій експорту в Україну і сприяє страхуванню воєнних ризиків - віцепрезидент

Європейська комісія працює над запуском пілотного механізму контргарантій експорту, щоб кредитні агентства країн-членів могли й надалі покривати експорт компаній ЄС в Україну, а також над розв'язанням проблеми страхування від воєнних ризиків, повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Європарламенті у вівторок на дебатах про Україну.

"Відсутність військового страхування в більшості країн - членів ЄС розглядається як одна з перешкод для залучення приватного бізнесу до відновлення України", - зазначив він.

За словами Домбровскіса, наразі Єврокомісія веде переговори з кількома партнерами, включно з Великою Британією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), щодо можливої схеми заохочення страхової галузі до запуску полісів військового страхування для України.

Крім того, ЄК обговорює зі Світовим банком можливість виділення під європейські гарантії кредиту на EUR40 млн для мікро-, малих і середніх підприємств України, повідомив Домбровскіс, наголосивши на важливості відновлення приватного сектору України.

Міністр Швеції у справах ЄС Джессіка Розволл (Jessika Roswall) на дебатах висловила впевненість, що третє засідання керівного комітету Міжвідомчої координаційної платформи донорів (фінансового "Рамштайну"), яке відбулося 26 травня, підтвердило життєздатність платформи "як каталізатора мобілізації міжнародних зобов'язань" у реагуванні на пріоритетні потреби України у 2023 році.

За її словами, наступне засідання керівного комітету платформи відбудеться очно на полях конференції з відновлення України-2023 у Лондоні 21-22 червня.

Теги: #україна #єврокомісія #відновлення

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