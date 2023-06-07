Спрацьовування Каховського водосховища призупиняється, але розширюється зона підтоплення - голова "Укргідроенерго"

Спрацьовування Каховського водосховища призупиняється і може тривати більше чотирьох діб, як прогнозувалося раніше, але розширюється зона підтоплення, повідомив гендиректор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

"Якщо вчора ми спостерігали спрацьовування водосховища 30-40 см на годину, то тепер це 5-7 см на годину. Спрацьовування призупиняється, це означає, що воно буде не за чотири доби (прогноз УГЕ станом на 6 червня - ЕР), але розтягнеться. Може, це не матиме таких катастрофічних наслідків, але розширюватиметься зона підтоплення. Тобто не у висоту, а в ширину", - сказав Сирота в ефірі національного телемарафону "Єдині" новини в середу.

Він додав, що рівень Каховського водосховища впав на 2,5 м, у Херсоні ж спостерігається підняття води на 5 метрів, і ще цієї доби вона підніматиметься.

Водночас він висловив сподівання, що не зруйновано бетонну плиту, на якій стоїть станція, і яка зараз перебуває під водою. У такому разі, за його словами, певна кількість води може залишитися у водосховищі.

"Якщо її зруйновано, то буде максимальне спрацьовування", - наголосив Сирота, додавши, що поки що не видно характеру руйнування саме підводної частини станції.

"Те, що станція зруйнована на 100%, ми вже розуміємо. Але не знаємо, на яких позначках і скільки було закладено вибухівки", - пояснив він.

За оперативною інформацією компанії в телеграм-каналі, рівень водосховища в районі Нікополя станом на 10:00 7 червня становить 14,41 м. Також тривають руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

На правобережній Херсонщині затоплено 1852 будинки, протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано, інтенсивність підтоплення зменшується, однак, через значні руйнування греблі вода ще прибуватиме.

При цьому евакуйовано 1457 осіб, з мікрорайону "Корабел" - 1286. Також цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду.

У компанії зазначили, що наразі для боротьби з наслідками залучено майже 800 осіб і понад 170 одиниць техніки ДСНС.