Економіка

18:22 06.06.2023

Агресор має відповісти за завдані збитки Україні, українському бізнесу, кожному українцю - СЕО "Метінвесту"

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Агресор має відповісти за завдані збитки Україні, українському бізнесу, кожному українцю - СЕО "Метінвесту"

За завдані Україні, бізнесу і громадянам країни руйнування внаслідок війни агресор має відповісти, заявляє генеральний директор гірничо-металургійної групи "Метінвест" Юрій Риженков.

"Наші заводи зазнали руйнувань. Але наша віра - непохитна. Ми обов'язково відстоїмо Авдіївку й український Нью-Йорк, повернемося до Маріуполя. Так само, як в український Донецьк, Луганськ і Крим. Агресор має відповісти за заподіяну шкоду Україні, українському бізнесу, кожному українцю. Минулого року "Метінвест" подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини, ми будемо судитися з росіянами, компенсуємо всі втрати до останньої копійки", - зазначив Риженков у своєму зверненні до працівників холдингу з нагоди 17-річчя створення "Метінвесту".

При цьому він констатував, що компанія вдруге зустрічає день народження в умовах повномасштабної війни. На початку 2022 року було мало часу, щоб оговтатися від шоку. Адже від стабільності компанії залежать вкрай необхідні надходження до бюджету, економічна підтримка країни та міст, а на непохитності "Метінвесту" ґрунтується добробут тисяч сімей. Тому дуже швидко компанія перебудувалася на воєнні рейки. У рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" українська сталь була спрямована на підтримку обороноздатності країни.

"Раніше співробітники "Метінвесту" виробляли мирний метал, а наразі кують перемогу України. На сьогодні у ЗСУ служать майже 8000 наших колег. Ми пишаємося і дякуємо кожному захиснику країни і чекаємо на них вдома!" - сказав топменеджер.

Він нагадав, що в координації з Фондом Ріната Ахметова компанія розпочала гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". За рік він перетворився на велику соціальну ініціативу, яка допомогла майже 500 тисячам людей продуктами та речами першої потреби, ліками, психологічною реабілітацією та протезуванням. Колеги з Європи та США долучаються до благодійних ініціатив на підтримку українців.

"Ворог намагається нас виснажити. Незважаючи на біль втрат і втому, ми йдемо далі. Перемога - це мета номер один, а далі ми зробимо все від себе залежне, щоб відбудувати Україну та зробити її ще кращою. Саме тому вже зараз компанія впроваджує концепцію "Сталева мрія". Сталеве будівництво житлового сектору та інфраструктури дасть змогу відновити країну якнайшвидше. Ми всебічно сприяємо залученню міжнародних партнерів до глобального відновлення України", - додав керівник групи.

За його словами, головні досягнення "Метінвесту" ще попереду.

"Ми не обирали війну і не кликали її у свій дім. Проте ми зробили вибір на користь свободи, захищаємо незалежність сьогодні і саме нам вирішувати, якою стане Україна після перемоги", - резюмував гендиректор "Метінвесту".

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #риженков

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