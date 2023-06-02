Економіка

10:52 02.06.2023

Суд заарештував акції Оксани Марченко в 7 припортових підприємствах Одеської області

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Суд заарештував акції Оксани Марченко в 7 припортових підприємствах Одеської області

Суд наклав арешт на корпоративні права дружини підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата України Віктора Медведчука Оксани Марченко в семи припортових підприємствах нафтоперевалочного комплексу в Одесі та Чорноморську Одеської області вартістю майже 740 млн грн.

"Ідеться про корпоративні права в АТ "Ексімнафтопродукт", ПрАТ "Синтез Ойл", ПрАТ "Синтез Транзит", ТОВ "Укрлоудсистем", АТ "Одеснафтопродукт", ПрАТ "Чорноморський паливний термінал" та ТОВ "Альбіон Коммодітіз". Дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур", - повідомляють на сайті Служби безпеки України в п'ятницю.

У спецслужбі зазначили, що арешт відповідного майна убезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави та нагадали, що Оксана Марченко є фігуранткою у справі про фінансування російських окупаційних угруповань.

"Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря", - наголошується в повідомленні.

Цю саму інформацію підтвердили в Офісі генерального прокурора України, не називаючи при цьому прізвища Марченко.

"Через офшорні компанії вона володіє акціями низки підприємств, які надають послуги з перевалки нафти і нафтопродуктів при проведенні експортно-імпортних операцій, торгівлі паливом, а також технічного обслуговування та ремонту транспорту. Щоб запобігти їх можливому відчуженню чи переоформленню на інших осіб, прокурори арештували активи у судовому порядку", - повідомляється на сайті відомства.

Як повідомлялося, у лютому цього року слідчі СБУ повідомили Марченко про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Спочатку суд заарештував майно Марченко на загальну суму понад 6 млрд грн у межах кримінального провадження за підозрою її у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Пізніше з'явилася інформація про арешт корпоративних прав Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів" загальною вартістю понад 1 млрд грн.

"Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії. "Запорізький завод феросплавів" є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній у Європі. Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави", - розповіли в СБУ у квітні цього року.

Теги: #суд #марченко #активи

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