Економіка

19:28 01.06.2023

США продовжили безмитний режим імпорту металопродукції з України ще на рік

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США продовжили безмитний режим імпорту металопродукції з України ще на рік

США звільнили сталеву продукції з України від 25% ввізного мита ще на один рік - відповідну прокламацію видав президент США Джозеф Байден за поданням міністра торгівлі США Джини Раймондо.

Згідно з пресрелізом Міністерства економіки України, окрім цього президент США підтримав ініціативу Джини Раймондо та звільнив від мит також сталь із Європейського Союзу, виготовлену з української сировини.

"Протягом цього року ми пояснювали партнерам, що головний спосіб відновити українську металургію - це інтегрувати її у виробничі ланцюжки в ЄС і США. Прокламація президента США - один із найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію", - прокоментувала ситуацію перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко, яку цитує пресслужба.

При цьому зазначається, що Україна також працює з ЄС щодо інтеграції ринків сталі. Автономні торговельні заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових і захисних мит. Крім того, в рамках промислового діалогу Україна-ЄС розпочато окремий діалог щодо сталі, який включає виробників сталі.

"Значний збій у випуску сталі в Україні знизив загальний обсяг виробництва сталі в Україні. Водночас сталеливарна промисловість була історично важлива для України, і як Сполучені Штати, так і Україна зацікавлені в збереженні цієї галузі як економічної рятувальної ланки, доки країна відновлюється", - зазначено в прокламації президента США Джозефа Байдена "Прокламація про регулювання імпорту сталі до Сполучених Штатів".

При цьому нагадується, що виробництво сталі в Україні в першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у січні-березні 2022 року - 1,23 млн тонн проти 3,6 млн тонн відповідно.

Як повідомлялося, 9 травня 2022 року США встановили річний безмитний режим для української сталі, що підтвердило готовність американського уряду підтримати економічну стабільність України, включивши українську металургійну продукцію у свої виробничі процеси.

 

 

 

Теги: #експорт #мито #металопродукція

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