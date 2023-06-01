Зі стабілізацією обсягів виробництва і за допомогою нової логістики "Метінвест" може генерувати кошти для покриття боргу - СЕО

Гірничо-металургійна група "Метінвест" трансформувала бізнес із початком війни, перебудувала логістику і стабілізує обсяги виробництва, що дає змогу обслуговувати боргові зобов'язання.

"Мірою стабілізації обсягів виробництва і за допомогою нової логістики ми можемо генерувати достатньо коштів для покриття наших операцій з обслуговування боргу", - пояснює генеральний директор компанії Юрій Риженков виданню dsnews.ua у рамках проєкту "Найкраща десятка CEO воєнного часу".

За його словами, з початком війни в "Метінвесті" у повному обсязі трансформували операційну модель бізнесу. Ключові рішення надали можливість стабілізувати обсяги виробництва, перебудувати логістику і вийти на достатній грошовий потік для виконання зобов'язань. Це, зокрема, дало змогу керівництву групи подбати про працівників, зберегти ключових співробітників і працездатний колектив.

Після втрати двох найбільших меткомбінатів групи - ММК ім. Ілліча та "Азовсталі" (обидва - Маріуполь Донецької обл.) - було розроблено алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій, запроваджено деякі управлінські практики. "Завдяки їм група продовжує працювати, зберігати робочі місця, сплачувати податки, підтримувати економіку, допомагати армії та українцям. "Метінвест" залишається опорою країни", - вважає СЕО групи, якого цитує видання.

Гендиректор нагадав, що після зупинки підприємств у Маріуполі та Авдіївці, розриву технологічних і логістичних ланцюжків "Метінвесту" довелося повністю перебудовувати бізнес. Чорноморські порти, якими експортувалася продукція, заблокували росіяни. У зв'язку з цим було вибудувано нову логістику - зараз більша частина перевезень до Європи здійснюється залізницею, а також через порти Румунії та Польщі.

Крім того, створено комерційну дирекцію на основі дирекції з продажу та дирекції з логістики та закупівель, що також сприяло краще зосередитися на подоланні наслідків війни.

На початку російського вторгнення закордонні підприємства "Метінвесту" залежали від сировини маріупольських комбінатів, переважно від "Азовсталі". Група переглянула операційну модель, і тепер прокатні заводи в Італії та Великій Британії працюють автономно на сировині місцевих виробників, а болгарське підприємство отримує напівфабрикати від "Каметсталі". Також знайдено альтернативних покупців для продукції вугільних шахт у США, які раніше постачали вугілля українським підприємствам. Усе це дало змогу значно збільшити обсяг завантаження зарубіжних активів.

Для зниження наслідків перебоїв з електропостачанням "Метінвест" потурбувався про власну генерацію та додаткове обладнання, а в лютому 2023 року імпортував е/е з ЄС, що дало змогу заводам пройти важкий період в енергетиці. Вивчається можливість встановлення поновлюваних джерел енергії як резервний варіант.

При цьому "Метінвест" долучився до мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт", у рамках якої виробляє сталеві вироби для захисників України, і став одним з найбільших донорів української армії. Водночас гуманітарна ініціатива групи "Рятуємо життя" забезпечує українців продовольством і предметами першого вжитку, медиків - ліками та обладнанням, займається протезуванням постраждалих ветеранів ЗСУ, співробітників компанії та психологічною реабілітацією жінок і дітей. З 24 лютого 2022 року на гуманітарну та військову допомогу Україні спрямовано понад 3,7 млрд грн, з яких понад 1,8 млрд грн - на потреби армії.

Наразі група готова постачати сталь для відновлення зруйнованої інфраструктури та житла, розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія" - набір готових будівельних рішень, які можна адаптувати під потреби конкретних громад.

Після звільнення Маріуполя "Метінвест" налаштований відновити меткомбінати, побудувавши виробництво вуглецево-нейтральної сталі. На думку Риженкова, саме DRI-продукція здатна стати новою можливістю для української металургії з огляду на розвиток "зеленої" сталі в Європі. "Те, що "Метінвест" здатний виробляти DRI-продукцію і може збільшити її обсяг, відкриває для нас нові європейські ринки. Зараз ми шукаємо клієнтів у Швеції, Німеччині та Австрії, куди раніше не постачали залізорудну продукцію", - сказав СЕО.

У "Метінвесті" переконані: у будь-якому разі один із найголовніших чинників, який допоможе відновити роботу ГМК, а отже й економіку країни, - відкриття українських портів для експорту. Це створить умови для швидкого відновлення промислового виробництва і ВВП України, надасть змогу зберегти сотні тисяч робочих місць і забезпечити мільярди гривень податків.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест".