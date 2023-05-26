Економіка

12:07 26.05.2023

Оператор NovaPay в I кв.-2023 збільшив чистий прибуток майже в 3,4 раза до I кв.-2022

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Оператор NovaPay в I кв.-2023 збільшив чистий прибуток майже в 3,4 раза до I кв.-2022

ТОВ "НоваПей", оператор міжнародної платіжної системи NovaPay, у першому кварталі 2023 року збільшило чистий прибуток майже в 3,4 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 757,97 млн грн із 226,20 млн грн, йдеться в опублікованих Нацбанком даних.

Згідно з ними, чистий дохід "НоваПей" від реалізації в січні-березні цього року сягнув 1 млрд 665,17 млн грн, що більш ніж удвічі краще за показник січня-березня минулого року, який становив 812,48 млн грн.

Зазначається, що I кв.-2023 активи "НоваПей" порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 49,1% - до 4,426 млрд грн, тоді як зобов'язання - лише на 12,1%, до 2,692 млрд грн.

У результаті власний капітал зріс більш ніж утричі - до 1,734 млрд грн.

Згідно з даними, виплати на оплату праці збільшилися на 22,9% - до 402,26 млн грн, а сплачений податок на прибуток - у 3,4 раза, до 165,56 млн грн.

"НоваПей" входить до групи компаній "Нова пошта" і забезпечує її платіжними сервісами в онлайні та офлайні.

За даними на сайті Нацбанку, 2022 року "НоваПей" збільшила виторг на 32,5% - до 5 млрд 188,92 млн грн, чистий прибуток - на 46,1%, до 2 млрд 360,62 млн грн.

Теги: #прибуток #novapay

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