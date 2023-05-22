Машинобудівники "ДТЕК Енерго" восени планують замінити шахтний вентилятор на шахті "Благодатна"

Дружківський машзавод ("Корум ДрМЗ"), що входить до складу машинобудівної компанії Corum Group ("ДТЕК Енерго"), виготовить шахтний вентилятор для заміни вичерпаного терміну служби вентилятора головного провітрювання шахти "Благодатна" шахтоуправління ім. Героїв Космосу.

Згідно з повідомленням заводу на фейсбук-сторінці, новий шахтний вентилятор ВОД-30 М має бути переданий замовнику восени поточного року. Це потужний агрегат для якісного провітрювання шахти в умовах присутності метану і пилу, діаметр його робочого колеса 3 метри, номінальна продуктивність 160 куб. м/сек.

"Якщо порівняти його з побутовим вентилятором, то він більший за розмірами у 12 разів, а за потужністю - у 31 тис. разів. Обладнання важить близько 26 тонн", - процитовано в повідомленні слова менеджера з інжинірингу нових продуктів Євгена Болотіна.

Крім того, новий вентилятор за розмірами має повністю відповідати своєму попереднику, який відпрацював 16 років, щоб виконати монтаж на вже наявні фундаменти.

"Це буде вже другий вентилятор, який завод виготовить в умовах релокації", - уточнено в повідомленні.

Як повідомлялося, перший після релокації шахтний вентилятор "Корум ДрМЗ" виготовив для шахтоуправління "Тернівське".

Як повідомлялося, нині підприємство сконцентрувалося в Дніпрі та відновило виробництво практично всієї продукції (прохідницьких комбайнів, підземного шахтного транспорту, шахтного стаціонарного обладнання).

Серед значущих замовлень 2023 року, окрім двох шахтних вентиляторів, - підйомна машина, п'ять прохідницьких комбайнів і понад 200 од. підземного транспорту.

Corum Group - провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні, входить до складу "ДТЕК Енерго" - операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі холдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.

"Корум ДрМЗ" у 2022 році, за даними ресурсу opendatabot, збільшив збиток у 2,6 раза до 2021 року - до 458,3 млн грн за умови падіння доходу в 2,3 раза до 559 млн грн.