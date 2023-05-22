Економіка

14:23 22.05.2023

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" восени планують замінити шахтний вентилятор на шахті "Благодатна"

2 хв читати
Машинобудівники "ДТЕК Енерго" восени планують замінити шахтний вентилятор на шахті "Благодатна"

Дружківський машзавод ("Корум ДрМЗ"), що входить до складу машинобудівної компанії Corum Group ("ДТЕК Енерго"), виготовить шахтний вентилятор для заміни вичерпаного терміну служби вентилятора головного провітрювання шахти "Благодатна" шахтоуправління ім. Героїв Космосу.

Згідно з повідомленням заводу на фейсбук-сторінці, новий шахтний вентилятор ВОД-30 М має бути переданий замовнику восени поточного року. Це потужний агрегат для якісного провітрювання шахти в умовах присутності метану і пилу, діаметр його робочого колеса 3 метри, номінальна продуктивність 160 куб. м/сек.

"Якщо порівняти його з побутовим вентилятором, то він більший за розмірами у 12 разів, а за потужністю - у 31 тис. разів. Обладнання важить близько 26 тонн", - процитовано в повідомленні слова менеджера з інжинірингу нових продуктів Євгена Болотіна.

Крім того, новий вентилятор за розмірами має повністю відповідати своєму попереднику, який відпрацював 16 років, щоб виконати монтаж на вже наявні фундаменти.

"Це буде вже другий вентилятор, який завод виготовить в умовах релокації", - уточнено в повідомленні.

Як повідомлялося, перший після релокації шахтний вентилятор "Корум ДрМЗ" виготовив для шахтоуправління "Тернівське".

Як повідомлялося, нині підприємство сконцентрувалося в Дніпрі та відновило виробництво практично всієї продукції (прохідницьких комбайнів, підземного шахтного транспорту, шахтного стаціонарного обладнання).

Серед значущих замовлень 2023 року, окрім двох шахтних вентиляторів, - підйомна машина, п'ять прохідницьких комбайнів і понад 200 од. підземного транспорту.

Corum Group - провідний виробник гірничо-шахтного обладнання в Україні, входить до складу "ДТЕК Енерго" - операційної компанії, що відповідає за видобуток вугілля і виробництво електроенергії з вугілля в структурі холдингу "ДТЕК" Ріната Ахметова.

"Корум ДрМЗ" у 2022 році, за даними ресурсу opendatabot, збільшив збиток у 2,6 раза до 2021 року - до 458,3 млн грн за умови падіння доходу в 2,3 раза до 559 млн грн.

Теги: #corum_group #корум #дтек_енерго #дрмз

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 16.05.2023
Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

Окупанти черговим обстрілом пошкодили обладнання однієї з ТЕС "ДТЕК" - енергохолдинг

12:18 17.03.2023
Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили очисний комбайн для шахти "Західно-Донбаська"

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" виготовили очисний комбайн для шахти "Західно-Донбаська"

16:13 17.01.2023
Другу половину опалювального сезону енергетики пройдуть – гендиректор "ДТЕК Енерго"

Другу половину опалювального сезону енергетики пройдуть – гендиректор "ДТЕК Енерго"

13:52 08.01.2023
Одна з ТЕС ДТЕК зазнала атаки російських загарбників на Різдво

Одна з ТЕС ДТЕК зазнала атаки російських загарбників на Різдво

15:48 14.12.2022
"ДТЕК Енерго" викупить облігації за $19,8 млн за ціною 27% від номіналу та нижче

"ДТЕК Енерго" викупить облігації за $19,8 млн за ціною 27% від номіналу та нижче

14:48 28.11.2022
"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на суму до $50 млн за ціною до 27% від номіналу

"ДТЕК Енерго" викупить євробонди на суму до $50 млн за ціною до 27% від номіналу

09:20 19.10.2022
Одне з енергопідприємств ДТЕК відключено від енергосистеми через серйозні пошкодження внаслідок російських ударів

Одне з енергопідприємств ДТЕК відключено від енергосистеми через серйозні пошкодження внаслідок російських ударів

12:56 04.08.2022
ДТЕК у вересні у повному обсязі виплатить близько $30 млн відсотків за єврооблігаціями - ЗМІ

ДТЕК у вересні у повному обсязі виплатить близько $30 млн відсотків за єврооблігаціями - ЗМІ

15:52 24.06.2022
Машинобудівники "ДТЕК Енерго" до серпня поставлять для "Павлоградвугілля" 28 транспортних візків

Машинобудівники "ДТЕК Енерго" до серпня поставлять для "Павлоградвугілля" 28 транспортних візків

16:42 11.04.2022
Машинобудівна компанія Ахметова відкриває виробництво на заході України

Машинобудівна компанія Ахметова відкриває виробництво на заході України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року

НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП і зобов'язав тримати папери щонайменше 90 днів

Туреччина згодна стати посередником евакуації з України, крім шести турецьких, іще 38 інших заблокованих війною суден

РФ погодилася відновити інспекції суден "зернової ініціативи", що прямують до Одеси та "Чорноморська", - заступник глави Мінвідновлення

ЄБРР розгляне збільшення капіталу на EUR3-5 млрд для підтримки України

ОСТАННЄ

"AB InBev Efes Україна" відновило випуск пива в Миколаєві

Ринок овочів у 2023 р. скоротився на 30% і не повернувся до довоєнного рівня - "Рійк Цваан Україна"

Мішель - Зеленському: рішуче підтримую підготовку нового макрофіну для України на період після 2023 року

НБУ посилив порядок репатріації нерезидентами відсотків за ОВДП і зобов'язав тримати папери щонайменше 90 днів

Кабмін схвалив залучення позики на $1,5 млрд під гарантії уряду Японії

"Ковальська" поставить "Епіцентру" залізобетонні конструкції на 205 млн грн для будівництва логістичного центру

G7 запобігатиме спробам використовувати закордонні відділення банків РФ для обходу санкцій - заява

Туреччина згодна стати посередником евакуації з України, крім шести турецьких, іще 38 інших заблокованих війною суден

Австралія запровадила санкції проти компаній "Полюс", "Северсталь", "Роснафта", групи російських банків і чиновників

"Нова пошта" відновила роботу мобільного застосунку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА