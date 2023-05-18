Економіка

08:35 18.05.2023

Нідерланди виділили EUR40 млн грантів ЄБРР для України

1 хв читати
Нідерланди виділили EUR40 млн грантів ЄБРР для України

Нідерланди, один із засновників Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), під час його щорічних зборів у Самарканді (Узбекистан) у середу виділили банку EUR40 млн у вигляді грантів для підтримки операцій банку в Україні.

"Донорська підтримка України через ЄБРР продовжує зростати і становить близько EUR1,5 млрд", - зазначається в релізі банку.

ЄБРР нагадав, що цей внесок слідує за грантом EUR70 млн для підтримки кредиту банку "Укренерго".

Крім того, Нідерланди надали гарантії в розмірі EUR25 млн для підтримки приватних компаній, які працюють у критично важливих сферах сільськогосподарського сектора України, включно із сільським господарством, харчовою промисловістю, транспортом та імпортом.

ЄБРР нагадав, що зобов'язався надати фінансування в розмірі EUR3 млрд протягом 2022-2023 років у партнерстві з міжнародними донорами, щоб допомогти зберегти функціонування бізнесу та економіки України. У 2022 році банк спрямував EUR1,7 млрд на підтримку України, а також залучив EUR200 млн безпосередньо від партнерських фінансових установ.

 

 

Теги: #єбрр #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:53 16.05.2023
Велика Британія і Нідерланди домовилися про роботу над створенням коаліції із закупівлі винищувачів для України

Велика Британія і Нідерланди домовилися про роботу над створенням коаліції із закупівлі винищувачів для України

11:08 16.05.2023
Україні для швидкого відновлення необхідно $250 млрд іноземного капіталу за п'ять років - ЄБРР

Україні для швидкого відновлення необхідно $250 млрд іноземного капіталу за п'ять років - ЄБРР

15:44 12.05.2023
Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

14:49 12.05.2023
У Токіо запущено Українську інвестиційну платформу під керівництвом ЄБРР

У Токіо запущено Українську інвестиційну платформу під керівництвом ЄБРР

19:15 11.05.2023
Зеленський призначив посла України в Нідерландах

Зеленський призначив посла України в Нідерландах

01:28 05.05.2023
Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

Нідерланди направлять в Україну в 2023 році ще дві судово-медичні місії для розслідування військових злочинів під егідою МКС

22:08 04.05.2023
На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

На базі ВПС Нідерландів Зеленський зустрівся з українськими військовими та ознайомився зі зразками озброєння, яке передається Україні

20:18 04.05.2023
Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

Україна та Нідерланди рішуче налаштовані на створення всеосяжної системи притягнення Росії до відповідальності за агресію - заява

19:11 04.05.2023
Нідерланди готові побудувати систему відповідальності за агресію в Україні

Нідерланди готові побудувати систему відповідальності за агресію в Україні

17:43 04.05.2023
Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці України на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення обороноздатності - декларація

Бельгія та Нідерланди залишаються відданими підтримці України на її шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції та зміцнення обороноздатності - декларація

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ердоган заявив про продовження "зернової угоди" на два місяці

Україну залишило останнє судно в межах "зернової ініціативи" - дані СКЦ

В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач

Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

Масована атака РФ у ніч на вівторок не вплинула на роботу енергосистеми - Міненерго

ОСТАННЄ

Бренд Yuliya Magdych в умовах війни наростив виробництво вишитого одягу на 20%

Ferrexpo нічого не може сказати з приводу ситуації з Жеваго і підкупом суддів, тим часом акції компанії падають

Ердоган заявив про продовження "зернової угоди" на два місяці

Необхідно розвивати харчову переробку і знизити податки - Разумков про програму відновлення

"Метінвест" представив проєкт відновлення України "Сталева мрія" з урахуванням екологічності та швидкості будівництва будівель

Євросоюз готує механізм, який полегшить вихід європейських компаній із ринку РФ, - ЗМІ

Україну залишило останнє судно в межах "зернової ініціативи" - дані СКЦ

В Україні необхідно розмінувати 4 500 км ліній електропередач

ДТЕК підготував до зими 2 теплові енергоблоки, у ремонті ще 7

Ілон Маск прогнозує складний рік для світової економіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА