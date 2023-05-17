Ілон Маск прогнозує складний рік для світової економіки

На глобальну економіку чекає складний рік, багато компаній збанкрутують, вважає голова американського автовиробника Tesla Ілон Маск, чиї слова наводить MarketWatch.

"Попереду важкі 12 місяців, і Tesla не має імунітету до світової економічної кон'юнктури", - заявив він під час зборів акціонерів компанії.

За словами бізнесмена, макроекономічна ситуація буде складною щонайменше 12 місяців, проте в наступні 12 місяців відбудеться розворот, і в довгострокових інвесторів Tesla все буде "надзвичайно добре".

Крім того, компанія планує представити два нові продукти, які будуть "на голову вищі за все", що є на ринку, і спробує почати використовувати традиційні методи реклами, яких до цього уникала.

Маск також підтвердив, що цього року розпочнеться продаж пікапів Cybertruck. Водночас він спростував чутки про свій відхід із посади головного виконавчого директора.

Акції Tesla на додаткових торгах у вівторок подорожчали на 1,2%. З початку року капіталізація компанії зросла на 35,2%.