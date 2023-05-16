Кількість угод на первинному ринку житла у 2022 році скоротилася у 8-12 разів - "ЛУН"

Продаж житла на первинному ринку України у 2022 році скоротився у 8-12 разів порівняно з попереднім роком, випливає з дослідження порталу нерухомості "ЛУН".

Згідно з ним, продаж нового житла в Києві та області торік становив близько 5-7% від рівня 2021 року, в Одесі - 3-4%, у Львові - 17-21%, в Івано-Франківську - 25-35%.

Водночас на вторинному ринку продаж житла скоротився втричі, наводить "ЛУН" дані міністерства юстиції України. Так, минулого року було продано близько 100 тис. квартир.

Тим часом станом на травень 2023 року, продаж відкрито у 80% житлових комплексів країни. Найбільше їх у Закарпатській області - там продаж відкрито в 98% ЖК. За нею йдуть Івано-Франківська (97%), Тернопільська, Черкаська та Рівненська області (у всіх - 96%). У Києві продаються квартири в 79% ЖК, у Київській області - у 76%.

Незважаючи на близькість активних бойових дій, продаж відкрили близько третини ЖК у Запорізькій області, близько чверті - у Харківській і понад 70% - у Дніпропетровській. Попри те девелопери наразі не продають житло в Херсонській області.

Кількість житлових комплексів, які запустили продаж після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, у травні досягла 162. Із них 45 ЖК - у Львівській області, 21 - у Київській, 20 - у Тернопільській, 17 - в Івано-Франківській, 14 - у Закарпатській.

За даними "ЛУН", інтерес українців до купівлі житла продовжує відновлюватися. Так, відвідуваність порталу на квітень 2023 року становила 48% від довоєнного рівня, що є найвищим показником за час повномасштабної війни. З кінця минулого року рівень відвідуваності зріс на 88%.